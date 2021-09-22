Masumlar Apartmanı'nda şok eden ayrılık iddiası! Kitapta bakın ne oluyor

TRT1 Masumlar Apartmanı 21 Eylül Salı 39.bölümde fenomen dizinin sevenlerini şoke eden bir detaya yer verdi. Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrollerde yer aldığı Masumlar Apartmanı, Salı akşamı 39. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı son bölümde, karşı apartmandan Han'ın evini gözetleyen ve dinleyen Rüya, Hikmet'in fenalaşarak yere yığıldı gördü. Safiye ve Gülben ise babalarının durumundan haberdar olmadı. Bu durum izleyiciye 'Hikmet ölüyor mu' dedirtti.

Reyting listelerinde üst sıraları rakiplerine bırakmayan Masumlar Apartmanı 39. son bölüm final sahnesinde büyük bir şok yaşandı.

Koşarak eve giden Rüya kapıyı çalıp "Babanızın yardıma ihtiyacı var. Adam ölüyor gitsenize" dedi. Gülben, Safiye ve Neriman ise babalarını yerde hareketsiz yatarken buldu.

Madalyonun İçi kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı'nda baba Hikmet ölmeyecek. Çünkü gerçekle paralel giden hikayede Hikmet'in ölmesine daha var.