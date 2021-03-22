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Medya Masumlar Apartmanı'nda şok! Çekimler durdu
Medya

Masumlar Apartmanı'nda şok! Çekimler durdu

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın oyuncusu Uğur Uzunel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Dizi setinde herkese test yapılırken çekimler de bir süre durdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 14:35:00 -
Masumlar Apartmanı'nda şok! Çekimler durdu

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda koronavirüs şoku yaşanmaya başladı. Düzenli testi giren oyuncuların biri pozitif çıktı.

Sete bir süre ara verildi

TRT1 ekranlarında yayınlanan dizide Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Önlemlerin alındığı sette çekimler durduruldu. Bütün oyunculara ve set çalışanlarına yapılan testlerde herkesin negatif çıkmasının ardından çekimler kaldığı yerden devam etti.

Durumu iyi olan Uğur Uzunel'in tedavisine evde devam edildiği öğrenildi.

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