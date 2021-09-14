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Medya Masumlar Apartmanı'nda herkesi şoke edecek isim! Safiye çılgına dönecek
Medya

Masumlar Apartmanı'nda herkesi şoke edecek isim! Safiye çılgına dönecek

Masumlar Apartmanı'nda Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılması sonrası projeye dahil olan Melisa Şenolsun'un oynayacağı karakter belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 14:10:00 -
Masumlar Apartmanı'nda herkesi şoke edecek isim! Safiye çılgına dönecek

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, Melisa Şenolsun'un Masumlar Apartmanı dizisindeki karakteri merak konusuydu

Masumlar Apartmanı dizisi yarın akşam 2. sezonunu açıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden uyarlanan dizinin ekibine bu sezon Melisa Şenolsun katılmıştı.

Eşinin ölümünün ardından psikolojik tedavi gören Han’ın durumu tüm aileyi etkiliyor.

Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han’ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler.

Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Han’ın durumu, Naci’nin hastalığı Safiye’nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır. Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer.

Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder. Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.

İşte o misafir yani Rüya (Melisa Şenolsun) hikâyenin seyrini değiştirecek.

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