Masumlar Apartmanı'nda hayalleri yıkan ayrılık! Veda ediyor

Salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden birisi oldu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi isimli kitabındaki hikayeden uyarlanan Masumlar Apartmanı, gerçek hayattan alıntılanması nedeniyle de büyük ilgi gördü ve görmeye de devam ediyor.

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın rol aldıkları dizi, her bölümüyle izleyenleri ekran başına topluyor. Yeni bölümde ise Naci’nin gidip gitmediği büyük merak konusu olmuştu.

Aslında Naci, trene binip Ankara’ya gitmiş, Safiye, İnci’nin de yardımıyla gittiği tren istasyonunda trenin arkasından bakakalmıştı.

Fakat sosyal medyada düşen bazı fotoğraflarla birlikte Naci’nin gitmediği görülmüştü. Safiye ve İnci’nin arkasında duran Naci fotoğrafı kafaları karıştırmıştı!

Dizinin 27. bölüm tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte Naci’nin olduğu sahnelerle birlikte o trenden indiği ve gitmediğini gösterdi.

Naci karakterini oynayan Tansel Öngel ile 13 bölümlük bir anlaşma yapıldığı medyaya yansımıştı. Ancak karakterin sevilmesi ve hikayenin izleyenleri de etkilemesi nedeniyle Naci’nin gidişi ertelenmişti.

Fakat görünen o ki bu gidiş gerçekleşecek! Gazeteci Birsen Altuntaş’ın tv100’deki yazısında verdiği bilgiye göre, Naci, Masumlar Apartmanı’ndan gidiyor! Ancak tamamen gitmeyeceği de ‘Naci dönemine ara veriliyor’ cümlesiyle anlaşılmakta.

Gelen kulis bilgisine göre Tansel Öngel’in hayat verdiği Naci, Ankara’ya gidecek. Yeniden dönecek mi henüz net olmasa da bir ara verildiği, kesin bir karar verilmediği anlaşılıyor.

Naci’nin yeniden ilerleyen dönemlerde diziye tekrar dönmesi söz konusu olabilir! Ezgi Mola’nın hayat verdiği Safiye’nin, Naci’nin gelmesiyle birlikte daha naif bir kişiliğe dönmesinin, dizinin heyecanını azalttığı düşünülüyor.

Bu nedenle de senarist Deniz Madanoğlu’nun bir süreliğine Naci’yi uzaklaştırma kararı vererek, Safiye’nin yine eski hallerine dönüp tansiyonu arttıran sahnelere devam etmesi planlanıyor kulis bilgisine göre!

Bakalım, Naci’nin bu gidişi nereye kadar sürecek?