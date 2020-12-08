Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in hastalığı ne?
TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi bu sezonda büyük ilgiyle izliyor. Dizideki karakterlerin psikolojik rahatsızlıkları da izleyiciler tarafından merak kazandı. Özellikle son bölümlerde dikkat çeken Gülben isimli karakterin hastalığı araştırılıyor. Peki, Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in hastalığı nedir?
TRT1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı oyuncularından Merve Dizdar’ın canlandırdığı Gülben karakteri dikkat çekiyor. Ailenin en sessiz ve göze batmayan üyesi olan Gülben’in hastalığı dizideki rolünden dolayı merak ediliyor.
Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in hastalığı ne?
Masumlar Apartmanı Gülben'in hastalığı obsesif bozukluk olarak görülmektedir. Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın kardeşi olan Gülben, Han'ın arkadaşı eve geldiğinde ona gösterdiği romantik ilgiden, kapıyı açarken banyo ve salon arasında terlik değiştirmeye gerek duymamasından obsesif bozukluk olmama ihtimalide vardır. Gülben karakterin sürekli temizlik yapmasının sebebi pis olduğunu düşünmesi değil de ablasının öyle istemesi veya ablasının kızacağından korkması. Zaten ilk bölümün başında altına kaçırma problemi olduğu görüldü. Altına idrar ve dışkı yapma obsesif annelerin çocuklarında daha çok görülen bir durumdur. Bu durum bir nevi bilinçdışı bir tepki olarak yorumlanıyor.
OKB hastalığının tedavisi var mı?
OKB takıntıları sıkıntı ve kaygıya neden olan tekrar eden, sürekli ve istenmeyen zorlamalar ya da imgelerdir.
Günümüzde pek çok kişide bilinmese de Obsesif kompulsif bozukluğuna rastlanır. Hastalığın tedavisi için mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Doktor tavsiyesi üzerine ilaç kullanılabilir.
Obsesyonlar genel olarak şunlardır:
Kirlenme ya da kir korkusu
Eşyaları sıralama ve simetrik yapma
Kendine ya da başkasına zarar veren agresif ya da korkutucu düşünceler
Agresifliği, seksüel ya da dini konuları da içeren istenmeyen düşünceler
Obsesyon işaretleri ve semptomlardan bazıları şunlardır:
Elleri titreterek ya da diğer kişilerin dokunduğu şeylere dokunarak ortaya çıkan kirlenme korkusu
Kapıyı kilitleyip kilitlemediği ya da ütünün fişini çekip çekmediği konusunda şüphelenmeler
Eşyalar düzgün bir şekilde sıralanmadığında strese girme
Kendine ya da başkasına zarar verme kanısı
Müstehcen düşüncelerle yaygara çıkarma ve uygunsuz davranışlar
Elleri titretme gibi obsesif davranışlardan kaçınmaya çalışma
Zihinde hoşa gitmeyecek seksüel imgeler canlandırma
OKB tedavisi
OKB kendi kendine geçmez, bu yüzden tedavi edilmesi önemlidir. En iyi tedavi yöntemi ilaç ve bilişsel davranış terapisidir.