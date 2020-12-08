TRT1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı oyuncularından Merve Dizdar’ın canlandırdığı Gülben karakteri dikkat çekiyor. Ailenin en sessiz ve göze batmayan üyesi olan Gülben’in hastalığı dizideki rolünden dolayı merak ediliyor.

Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in hastalığı ne?

Masumlar Apartmanı Gülben'in hastalığı obsesif bozukluk olarak görülmektedir. Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın kardeşi olan Gülben, Han'ın arkadaşı eve geldiğinde ona gösterdiği romantik ilgiden, kapıyı açarken banyo ve salon arasında terlik değiştirmeye gerek duymamasından obsesif bozukluk olmama ihtimalide vardır. Gülben karakterin sürekli temizlik yapmasının sebebi pis olduğunu düşünmesi değil de ablasının öyle istemesi veya ablasının kızacağından korkması. Zaten ilk bölümün başında altına kaçırma problemi olduğu görüldü. Altına idrar ve dışkı yapma obsesif annelerin çocuklarında daha çok görülen bir durumdur. Bu durum bir nevi bilinçdışı bir tepki olarak yorumlanıyor.

OKB hastalığının tedavisi var mı?

OKB takıntıları sıkıntı ve kaygıya neden olan tekrar eden, sürekli ve istenmeyen zorlamalar ya da imgelerdir.

Günümüzde pek çok kişide bilinmese de Obsesif kompulsif bozukluğuna rastlanır. Hastalığın tedavisi için mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Doktor tavsiyesi üzerine ilaç kullanılabilir.

Obsesyonlar genel olarak şunlardır:

Kirlenme ya da kir korkusu

Eşyaları sıralama ve simetrik yapma

Kendine ya da başkasına zarar veren agresif ya da korkutucu düşünceler

Agresifliği, seksüel ya da dini konuları da içeren istenmeyen düşünceler

Obsesyon işaretleri ve semptomlardan bazıları şunlardır:

Elleri titreterek ya da diğer kişilerin dokunduğu şeylere dokunarak ortaya çıkan kirlenme korkusu

Kapıyı kilitleyip kilitlemediği ya da ütünün fişini çekip çekmediği konusunda şüphelenmeler

Eşyalar düzgün bir şekilde sıralanmadığında strese girme

Kendine ya da başkasına zarar verme kanısı

Müstehcen düşüncelerle yaygara çıkarma ve uygunsuz davranışlar

Elleri titretme gibi obsesif davranışlardan kaçınmaya çalışma

Zihinde hoşa gitmeyecek seksüel imgeler canlandırma

OKB tedavisi

OKB kendi kendine geçmez, bu yüzden tedavi edilmesi önemlidir. En iyi tedavi yöntemi ilaç ve bilişsel davranış terapisidir.