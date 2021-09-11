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Medya Masumlar Apartmanı'nda gizem çözüldü! O kişi bakın kim çıkıyor
Medya

Masumlar Apartmanı'nda gizem çözüldü! O kişi bakın kim çıkıyor

Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonu merakla beklenirken dizi tanıtımda yer alan bir karakterle ilgili gizem resmen çözüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 15:59:00 -
Masumlar Apartmanı'nda gizem çözüldü! O kişi bakın kim çıkıyor

Masumlar Apartmanı’nın ikinci sezonu 14 Eylül’de başlıyor. Diziden ilk tanıtım geldi. Yeni sezonda İnci karakteri olmadan macerasına devam edecek olan Han'ın psikolojisi tamamen bozuluyor. Melisa Şenolsun' un diziye katılması ile arkadaş olacak olan Han, anladığımız kadarıyla bu sezon odaklanılacak kişi olacak.

Tanıtımda yer alan bir karakterle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Yüzü beliren kişinin diziye yeni katılacak bir oyuncu olacağı ifade edilse de söz konusu isim Anıl çıkıyor. Han ile akıl hastanesine yatan Anıl, iyileşme gösteriyor. Yani bu demek oluyor ki Anıl karakteri de yeni sezonda dizide rol alacak.

Merak edilen bir diğer konu ise Naci'nin diziye devam edip etmemesi. Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı tanıtımını sosyal medya hesabından paylaşarak devam edeceğine dair bir mesaj verdi.

 

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