  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Masumlar Apartmanı'nda Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı mı? İnci ile ilgili açıklama geldi
Medya

Masumlar Apartmanı'nda Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı mı? İnci ile ilgili açıklama geldi

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde yer almayan Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılıp ayrılmadığına ilişkin sosyal medya tartışmalar başladı. Konuyla ilgili Esra Ruşan'dan bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 11:08:00 -

Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 18. yeni bölümü 19 Ocak Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Güçlü kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle her hafta dikkatleri üzerine çeken dizi yeni bölümüyle de tüm kategorilerde birinci oldu.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Han ve İnci arasındaki ayrılık rüzgarları damga vurdu.

Safiye ve Gülben'le aynı evde kalacaklarını açıklayan Han'la kavga eden İnci ortadan kayboldu. İnci'nin gidişiyle eski travmalarını yeniden yaşayan Han adete dağıldı.

Her yerde İnci'yi arayan Han eşine bir türlü ulaşamadı. Son sahnede ise İnci'nin boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Boşanma dilekçesini gören Han büyük bir şok daha yaşadı.

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah'ın hiç sahnesinin olmaması dikkat çekti. İnci'nin gidişi ise "Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Dizide Esra karakterini oynayan Esra Ruşen merakla beklenen haberi verdi. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Esra Ruşen, dizi takipçilerine derin bir oh çektirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Subhanallah! Kabe'de güvercin yaptığıyla hayrete düşürdü
Gündem

Subhanallah! Kabe'de güvercin yaptığıyla hayrete düşürdü

Kabe'de tavaf esnasında defalarca kafasını kaldırıp yere koyan güvercinin 'secde' etmeyi andıran görüntüsü hayrete düşürdü.
Dünyada sadece 3 ülkede var! Yeni bir çağ başlatacak
Teknoloji

Dünyada sadece 3 ülkede var! Yeni bir çağ başlatacak

Savunma sanayiinde büyük bir şahlanış gerçekleştiren Türkiye, elektromanyetik silah çalışmalarında da ciddi mesafe kat etti. "Bu teknolojiyi..
Kardeş ülkeye güç katacak! Tarih belli oldu
Dünya

Kardeş ülkeye güç katacak! Tarih belli oldu

Azerbaycan, şubat ayında Pakistan-Çin yapımı olan ilk JF-17 block 3 savaş uçağını alacak.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay