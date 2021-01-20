Masumlar Apartmanı'nda Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı mı? İnci ile ilgili açıklama geldi

Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 18. yeni bölümü 19 Ocak Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Güçlü kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle her hafta dikkatleri üzerine çeken dizi yeni bölümüyle de tüm kategorilerde birinci oldu.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Han ve İnci arasındaki ayrılık rüzgarları damga vurdu.

Safiye ve Gülben'le aynı evde kalacaklarını açıklayan Han'la kavga eden İnci ortadan kayboldu. İnci'nin gidişiyle eski travmalarını yeniden yaşayan Han adete dağıldı.



Her yerde İnci'yi arayan Han eşine bir türlü ulaşamadı. Son sahnede ise İnci'nin boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Boşanma dilekçesini gören Han büyük bir şok daha yaşadı.



Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah'ın hiç sahnesinin olmaması dikkat çekti. İnci'nin gidişi ise "Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Dizide Esra karakterini oynayan Esra Ruşen merakla beklenen haberi verdi. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Esra Ruşen, dizi takipçilerine derin bir oh çektirdi.