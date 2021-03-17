Masumlar Apartmanı'nda ayrılık! Diziye veda etti

Masumlar Apartmanı dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle yine seyirciyi ekrana kilitledi.

Dizinin 26. Bölümünde bir ayrılık tam anlamıyla kesinleşti.

Dizide İnci ve Ege karakterlerinin babası rolünü oynayan Haluk karakteri senaryo gereği dizide öldü.

Bu gelişme sonrası Haluk karakterini oynayan Mert Asutay diziye veda etti.

İnci'nin babası Haluk kim?

Yıllar önce İnci ve Ege'yi bırakıp giden Haluk, aynı zamanda İnci'nin annesi ile de mutlu bir evlilik gerçekleştirmemiştir. Alkol sorunu olan Haluk, aradan geçen zamanın ardından çocuklarının hayatına girer ancak bu defa eski sağlığına sahip değildi. Ekrana gelen son bölümde ise rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybediyor.

Mert Asutay, ünlü oyucynun oğluydu

Asutay, 15 Ağustos 1968 tarihinde dünyaya geldi. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı da olan Mert Asutay, 1978'de çocuk tiyatrosuyla başladığı profesyonel tiyatro yaşamına, 1995'ten 2015'e kadar Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda devam etmiştir. 2016'dan beri, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynamaktadır. Birçok sinema, dizi ve tiyatro oyununda rol aldı, dizi, film ve dijital oyunlarda seslendirme çalışmalarında bulundu. Üstün Asutay'ın oğludur.