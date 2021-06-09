  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fahrettin Altun: Irkçılık en büyük hastalık
Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi para birimi oldu
ABD ve İsrail pazarı Türkiye’nin elinde
AK Partili vekilden Ahmet Şık'a flaş cevap: Gücünüz yetmez!
Medya Masumlar Apartmanı'na resmen veda etti! Sosyal medyadan duyurdu
Medya

Masumlar Apartmanı'na resmen veda etti! Sosyal medyadan duyurdu

TRT1'de Salı günlerine damga vuran Masumlar Apartmanı dizisinde beklenen ayrılık sonunda gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 09:51:00 - 2021-06-09 10:06:27
Masumlar Apartmanı'na resmen veda etti! Sosyal medyadan duyurdu

Yayınlandığı ilk günden itibaren salı akşamlarının reyting rekortmeni Masumlar Apartmanı dün gece sezon finaliyle herkesi ağlattı.

TRT 1'de Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finali bu akşam ekranalara geldi. Heyecanla beklenen sezon finali yani 37. bölümü izleyicileri ekrana kilitledi.Diziden ayrılacağı söylenen İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın hamile olduğunu belirtmesi ise izleyenleri şaşırttı. Son bölümde İnci trafik kazası geçirerek hayata veda etti.

Son bölümde neler oldu?

İnci’nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci’nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır.

İnci ise kararlıdır. O sırada İnci’nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.Safiye bir yandan Han ve İnci’nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci’nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.

Esat ise Gülben’in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben’le konuşmayı başarır.

Farah Zeynep duyurdu

İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şunu bilmenizi isterim abuk subuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci’nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olucak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu" dedi.

Masumlar Apartmanı İnci, Farah Zeynep Abdullah’ın hastalığı ne?
Masumlar Apartmanı İnci, Farah Zeynep Abdullah’ın hastalığı ne?

Aktüel

Masumlar Apartmanı İnci, Farah Zeynep Abdullah’ın hastalığı ne?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

in cin top oynamıyor, tiyatoro oynuyor

İnci ayrılır, ama cinci anasının gözü fırlamanın tekidir, o devam eder. Bakalım gelecek programda neler olacak, bekleyelim
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay