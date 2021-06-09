Masumlar Apartmanı'na resmen veda etti! Sosyal medyadan duyurdu

Yayınlandığı ilk günden itibaren salı akşamlarının reyting rekortmeni Masumlar Apartmanı dün gece sezon finaliyle herkesi ağlattı.

TRT 1'de Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finali bu akşam ekranalara geldi. Heyecanla beklenen sezon finali yani 37. bölümü izleyicileri ekrana kilitledi.Diziden ayrılacağı söylenen İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın hamile olduğunu belirtmesi ise izleyenleri şaşırttı. Son bölümde İnci trafik kazası geçirerek hayata veda etti.

Son bölümde neler oldu?

İnci’nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci’nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır.

İnci ise kararlıdır. O sırada İnci’nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.Safiye bir yandan Han ve İnci’nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci’nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.

Esat ise Gülben’in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben’le konuşmayı başarır.

Farah Zeynep duyurdu

İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şunu bilmenizi isterim abuk subuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci’nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olucak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu" dedi.