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Medya Masumlar Apartmanı'na bomba transfer! Gülseren Budayıcıoğlu'nu oynayacak
Medya

Masumlar Apartmanı'na bomba transfer! Gülseren Budayıcıoğlu'nu oynayacak

TRT1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 27. Bölüm öncesi diziye yeni bir isim dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 09:22:00 -
Masumlar Apartmanı'na bomba transfer! Gülseren Budayıcıoğlu'nu oynayacak

Masum hayatların gerçek hikayesi Masumlar Apartmanı'nın 27. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Han doktora çöp topladığını ve karısının onu iğrenç bulduğunu söyler. Öte yandan Gülben iyice kafayı yer annesinin felç geçirdiğinde giydiği kıyafeti alır ve onun gibi yalnızlıktan öleceğini söyler. Diğer tarafta Naci dönmüştür ve Safiye önce ona kızar sonrasında ise başını omzuna dayayıp elini tutarken görülür. Ege Neriman'a onu sevdiğini söylerken, İnci Safiye ve Gülben'in karşısında şok içerisindedir.

Dizide gelişmeler bu yöndeyken Masumlar Apartmanı'na psikolog rolü ile Seda Akman katıldı.

Ünlü oyuncu dizide Gülseren Budayıcıoğlu'nu oynayacak.

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