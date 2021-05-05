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Medya Masumlar Apartmanı'na bomba bir isim katıldı! Ortalığı karıştıracak
Medya

Masumlar Apartmanı'na bomba bir isim katıldı! Ortalığı karıştıracak

TRT1'de Salı günleri ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisine oyuncu İpek Ayaz Kortunç katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 10:47:00 -
Masumlar Apartmanı'na bomba bir isim katıldı! Ortalığı karıştıracak

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'na yeni bir oyuncu katıldı.

Diziye katılan İpek Ayaz Kortunç'un oynadığı Okşan karakteri, Hikmet'in eski tanıdığı çıkıyor.

Eve girmeye çalışan Okşan'ı Safiye ve Gülben engelliyor.

aşrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı 4 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde sürpriz bir isim de diziye dahil oldu.

Daha önce 'Familya', 'Nefes Nefese', 'Kafa Doktoru' gibi dizilerde rol alan İpek Ayaz Kortunç, Masumlar Apartmanı dizisine katıldı.

Okşan Karakteri, Safiye'nin başına bir hayli dert açacak.

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