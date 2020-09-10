Psikiyatrist Dr Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı "Madalyonun İçi" romanından uyarlanan ve her kesimden izleyici kendi hikayesini bulacağı Masumlar Apartmanı dizisi 15 Eylül Salı saat 20:00’da TRT 1’de başlıyor.

Son dönemlerde birbirinden güzel dizileriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen TRT 1 yepyeni dizileriyle yeni sezona bomba gibi giriyor. Masumlar Apartmanı TRT 1 ayrıcalığıyla 15 Eylül Salı günü izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gerçek hayattan uyarlanmış her sahnesi heyecan dolu Masumlar Apartmanı dizisinin tanıtım fragmanı, sürükleyici konusu ile vatandaşlardan tam not aldı. Başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah (İnci) ve Birkan Sokullu’nun (Han) yer alacağı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları Ezgi Mola (Safiye), Merve Dizdar (Gülben), Alper Saldıran, Mert Asutay, Açelya Devrim Yılhan, Esra Ruşan ve Enes Demirkapı diziye hayat verecekler.

Masumlar Apartmanı dizisi fragmanı

‘Bu yanına geldin neden hala kardeşlerinle o eve yaşıyorsun anlatacaksın. İşten çıkar çıkmaz neden eve koşuyorsun. Şu telefonu günde 50 kere arasalar gıkını çıkarmadan 50 kerede neden cevap veriyorsun anlatacaksın abi.”

“Ne saklıyorsun benden? Biz senle aynı yurtta kaldık. Bu kardeşini şimdi evine neden davet etmiyorsun?

“Esat’ı ara. Birilerini ara ulaş şu çocuğa hadi.” “Abla başlarına bir şey gelmiş olmasın” “Uğursuz uğursuz konuşma. O nasıl konuşma.” Aniden yaşan bir trafik kazası. “Kafa darbesi. Çok mühim” Ne yaşacan oğlum tımarhaneye gelin mi getirecen?” “Han İnşaallah o kızla evlenir de kaçıp kurtulur bu tımarhaneden.” “Diyeceksin ki sen ayyaşın tekisin.” Hepsini duydum. Bu gece gelmeyecekmiş.” “Hayatında biri var. Bize söyleyemiyor. Ablamın derileceğini biliyor.” “Geçmene izin vermiyorum.” İşte bu kesitler TRT 1’de 5 Eylül’de başlayacak olan Masumlar Apartmanı dizisinin tanıtım fragmanından.

Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Masumlar Apartmanı dizisi ilk bölüm fragmanın yayınlanmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Vatandaşların duygularına dokunacak Masumlar Apartmanı konusu nedir? İzleyip de herkesin gerçek hayattan kendilerine dair bir hissenin bulunacağı Masumlar Apartmanı konusu tüm sıkıntılara rağmen ailenin nasıl ayakta tutunacağıdır. Bir milletin, bir ülkenin, bir toplumun temel taşı olan aile kurumunun zayıflaması durumunda domino taşları gibi yıkılması gibi toplumun dinamikleri sarsılmakta. Bunun için Masumlar Apartmanı dizisindeki Han’ın tüm çabası ailesini onca badirelere rağmen ayakta tutmak.

Masumlar Apartmanı dizisi oyunculara kimler?

HAN (Birkan Sokullu)

Masumlar Apartmanı dizisi başrol oyuncusudur. Han Derenoğlu ailesinin erkek üyesidir. Ablası Safiye, Gülben ve hastalıkla boğuşan babasıyla aynı evde yaşayan Han, nesi var nesi yok tüm hayalini deli dolu ablaları ve ailesini ayakta tutmaktır. Ev ile iş arasında mekik dokuyan Han, tüm hayallerini değiştiren olay ise İnci ile karşılaşması. Han, hastalıklı babasına ilaç olabilecek mi? Takıntılı ablaları Safiye ve Gülben ile nasıl baş edecek? Tüm bu soruların cevapları Masumlar Apartmanı dizisinin merakla beklenen sahnelerinde gizli.

Safiye (Ezgi Mola)

Safiye, Derenoğlu ailesinin büyüğüdür. Han ve Gülben’in ablasıdır. Tam bir temizlik hastasıdır. Evdeki kavganın fitilini her daim Safiye yakmaktadır. Hırçınlığıyla çıp demiş annesinin burnundan düşmüş özelliğine sahiptir. Safiye’nin elinden deterjan ve temizlik bez kesinlikle düşmez.

Ezgi Mola kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisi ile biyografisi merak eden Ezgi Mola, 29 Mart 1983 İstanbul dünyaya geldi. Aslen kayısının başkenti Malatyalı olan Ezgi Mola, Karate Can dizisi ile ilk izleyicinin karşısına çıktı. Takvimler 2002’yi gösterdiğinde Unutma Beni, 2003’de de Sultan Makamı dizilerinde oynayan Ezgi Mola, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı adlı yapımda Lerzan Berrak rolünü canlandırdı.

Gülben (Merve Dizdar)

Derenoğlu ailesinin yere bakan yürek yakan aynı zamanda aile içinde en etkisiz elemanıdır. Bütün ömrü hayatı temizlik hastası olan ablası Safiye’nin dudaklarından çıkan sözlerden ibarettir. Her gelenden bir sille yiyen, hiç bir zaman gün yüzü görmemiş, sevgi sözcüğüne dahi hasret kalmış Gülben, artık bir bir tabuları yıkmanın vaktinin geldiğine karar verir. Bunun içinde yeni hayallere yelken açar.

Merve Dizdar kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisi Merve Dizdar kimdir, nerelidir? Merve Dizdar, 1986 yılında İzmir'de doğdu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümü okuyan Merve Dizdar, TRT ÇOCUK TV’de Arkadaşım Bıdı programlarının sunuculuğunu yaptı. Kertenkele dizisinde Erem, Kırgın Çiçekler’de İrem, Beş Kardeşler diizisinde Fatma, Doksanlar dizisinde Selin karekterini oynadı.

İnci (Farah Zeynep Abdullah)

Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci’nin hayatı Han’la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı‘na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.

Farah Zeynep Abdullah kimdir?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Arap kökenli, annesi ise Boşnak kökenlidir. Farah Zeynep Abdullah, Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi Aylin’i Kelebeğin Rüyası'nda oynamıştır. Kurt Seyit ve Şura dizisinde oynayan Farah Zeynep Abdullah, Unutursam Fısılda filminde Hatice (Ayperi) karakterini oynamıştır.