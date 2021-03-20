Masumlar Apartmanı şoke etti! Korku filmi gibi bir bölüm geliyor

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldıkları dizi, her bölümüyle izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanan dizinin 23 Salı akşamı ekrana gelecek olan 27. bölümünde Naci’nin trenden indiği ve gitmediği sahnelerde Safiye büyük mutluluk yaşıyor ancak araları bir nedenle yeniden açılacak!

Bu arada Gülben’in de Esat ve Esra’yı birlikte gördükten sonra apartmanın merdivenlerinde çığlıklar içinde oturup kaldığı o anlarda altına işediği anlaşılıyor. Bu travmatik olay sonrasında adeta Gülben’in kayışı kopacak!

Annelerinin tüm duygu dünyalarını alt üst ettiği Safiye ve Gülben, dizinin ilk bölümlerindeki o hallerine geri dönüyorlar! Özellikle Gülben’in yalnız başına öleceği duygusuna kapılarak paramparça olan yüreğiyle yaşadığı acı da izleyenleri çok hüzünlendirecek.

Fragmanı gören izleyicilerin içini ferahlatan tek sahne ise sonunda Ege’nin de Neriman’a aşkını itiraf ettiği sahne oldu. Ancak yeni bölümde evdeki herkesin haline bakınca ‘Tam bir tımarhane’ cümlesi herkesin ilk aklına gelen cümle olmakta.

İnci’nin şaşkınlıkla Safiye ve Gülben’e bakakaldığı o anlar, adeta bir korku filminden fırlamış gibi. Yeni bölüm, yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek sahnelerle dolu!