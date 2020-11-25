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Biyografi Masumlar Apartmanı Safiye’nin annesi kim? Masumlar Apartmanı Hasibe kimdir?
Biyografi

Masumlar Apartmanı Safiye’nin annesi kim? Masumlar Apartmanı Hasibe kimdir?

Masumlar Apartmanı Safiye’nin annesini kim oynuyor? sorusu TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye’nin çocukluğunda ona eziyet edip hor gören annesinin kim olduğunu merak ediliyor. Peki Masumlar Apartmanı Safiye’nin annesi Hasibe kim? Masumlar Apartmanı Safiye’nin annesi rolünü oynayan Açelya Devrim Yılhan kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:25:00 - 2020-11-25 15:33:47
Masumlar Apartmanı Safiye’nin annesi kim? Masumlar Apartmanı Hasibe kimdir?

TRT 1’de Salı akşamları izleyiciyle bulunan Masumlar Apartmanı dizisi dört kardeşin yaşantısına ilişkin gerçek hayattan uyarlanmış hayat hikayesini konu alıyor. Safiye ve Gülben kardeşler aşırı temizlik hastasıdırlar. Safiye ve Gülben’in elinden temizlik bezi ve çamaşır suyu eksik olmaz. Temizlik hastası olduklarında Safiye ve Gülben dışarı çıkmakta zorluk çekmekteler. Gülben zaman zaman dışarı çıkmayı başarsa da o da Safiye gibi hastadır. 

Safiye ve Gülben’in tavırları ve hareketleri kardeşleri Han ve Neriman’ı çileden çıkarır. Han, ablaları Safiye ve Gülben’le mücadele etmekte zaman zaman zorlanır. Safiye’nin küçüklüğünde annesinden çektiği eziyetler sonucu o hale geldi görülmekte.

Safiye’nin annesi Hasibe, çocuk yaşlardaki Safiye’yi azarlaması işin cabası olurken, Safiye’nin yaptığı hiç bir işi beğenmediği gibi onu her daim hor ve alçak görür. 

Hasibe, Safiye’nin uğursuz biri olduğuna inanır. Safiye’nin temizlik hastası olmasının en büyük nedeni annesinin o çekilmez hareketleridir. Peki Masumlar Apartmanı'nda Safiye’nin annesi Hasibe’yi kim oynuyor? Dizide Safiye'nin annesi olan Hasibe karakterine hayat veren oyuncu Açelya Devrim Yılhan'dır. Peki Açelya Devrim Yılhan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Açelya Devrim Yılhan kimdir?

Açelya Devrim Yılhan, 2 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Açelya Devrim Yılhan, “Leyla ile Mecnun” dizisinde Eylül karakterini canlandırdı. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde tamamlayan Açelya Devrim Yılhan, 2011 yılında “Unutma Beni” dizisinde rol alarak sektöre adım atan oyuncu, “Ve Panayır Köyden Gider” adlı sinema filminde rol almıştır.

“Rengarenk” dizisinde Sedef rolüne hayat veren oyuncu “Kaçın Kurası” dizisinde rol almıştır. Yer aldığı bir diğer yapım ise “Şefkat Yerimdar”

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