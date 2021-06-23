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Medya Masumlar Apartmanı patlaması! Yeni gözdeleri oldu
Medya

Masumlar Apartmanı patlaması! Yeni gözdeleri oldu

TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı yurt dışına açılıyor. Dizi toplu bir anlaşmayla, balkan ülkelerinde yayınlanmaya başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 12:10:00 -
Masumlar Apartmanı patlaması! Yeni gözdeleri oldu

TRT1'in sevilen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı, sezonun en başarılı dizilerinden biri oldu. Yayınlandığı günlerde reyting birinciliğini kimseye bırakmayan dizi, sezon finali arasına girdi.

Balkan ülkelerinde yayınlanacak

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu'nun başrollerinde oynadığı diziden yurtdışından gelen haberler sevindirici oldu. Geçtiğimiz günlerde dizinin başrolü Ezgi Mola, dizinin İspanya'da yayınlanmaya başlayacağını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Masumlar Apartmanı'ndan güzel haberler gelemeye devam etti. Alınan bilgiye göre, Masumlar Apartmanı, İspanya'dan sonra Balkan ülkelerinde de yayınlanacak. Dizi önümüzdeki sezonda Arnavutluk, Hırvatistan, Kosova, Romanya, Karadağ, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya’da yayınlanmaya başlayacak.

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