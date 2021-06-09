Masumlar Apartmanı oyuncusu Tansel Öngel Türk dizilerini beğenmeyenlere seslendi

TRT’nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bomba bölümleriyle izleyicinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

Dizide Naci karakterini oynayan Tansel Öngel, Asu Maro’ya röportaj verdi. Son dönemlerde TRT’de yayınlanan tarihi diziler başta olmak üzere dünyada adını duyuran Türk dizileri eleştirilmeye devam ediyor.

Yerli dizileri izlemenin ve beğenmenin ayıpmış gibi gösterildiğini konuşan ikilinin röportajı sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Öngel, Türk dizilerine atılan çamurdan rahatsızlığını dile getirerek, “Biz çok iyi dizi yapıyoruz bir kere, niye bunu inkar ediyoruz? Her yerde bizim dizilerimiz izleniyor. Evet, süreler çok uzun ama o kadar iyi işler var ki… Bundan aciliyetle kurtulmamız gerekiyor. Önce de sanatçılarımızın kurtulması gerekiyor. Birbirimizi desteklememiz, birbirimizin arkasında olmamız gerekiyor’’ dedi.

Masumlar Apartmanı’nın ilgi çeken ismi Tansel Öngel, kendisinin hiperaktif yapıya sahip olduğunu söyledi. Karakter için ise “Naci’den sessizliğe ilişkin çok şey öğreniyorum” dedi.

Türk dizilerini çok başarılı bulduğunu belirten Tansel Öngel, sanatçılardan başlayarak tüm toplumun beğendiği işleri dile getirmeye ve desteklemeye başlaması gerektiğini vurguladı.