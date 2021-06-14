Masumlar Apartmanı oyuncusu hastanelik oldu! Son hali hayranlarını endişelendirdi

Masumlar Apartmanı oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın köpeklerinin kavgasını ayırdığı sırada serçe parmağı kırıldı, baş parmağının da tırnağı çıktı.

Son olarak 'Masumlar Apartmanı' dizisinde oynadığı 'İnci' karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Farah Zeynep Abdullah, kişisel Instagram hesabında parmaklarının sargılı olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının da çıktığını belirten Abdullah, bu sebeple hastaneye gittiğini söyledi.

Abdullah, "Hemen 1 buçuk saat süren ameliyata aldılar, tırnağı falan yerine diktiler. 2 gün kaldım hastanede, bugün çıktım. Siz siz olun köpüşleri kavga ediyor görürseniz suyla ayırın. Benim boşluğuma geldi" dedi.