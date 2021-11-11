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Medya Masumlar Apartmanı için flaş karar! Önümüzdeki hafta...
Medya

Masumlar Apartmanı için flaş karar! Önümüzdeki hafta...

TRT1'de Salı günlerine damga vuran Masumlar Apartmanı, Milli maç nedeniyle önümüzdeki hafta ekranlara gelmeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 11:45:00 -
Masumlar Apartmanı için flaş karar! Önümüzdeki hafta...

TRT 1'in sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın izleyicilerini üzecek bir gelişme yaşandı. 16 Kasım'da yayınlanacak Türkiye'nin milli maçı nedeniyle diziye 1 hafta ara verildi.

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı için hayranlarını üzecek bir karar alındı. Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı yapımın 47. bölümünün her zamanki gibi Salı akşamı yani 16 Kasım'da yayınlanması bekleniyordu ancak milli maçlar nedeniyle sevilen diziye bir hafta ara verilecek.

Milli maç var

Masumlar Apartmanı yerine 16 Kasım Salı akşamı 22.25'ten itibaren Karadağ-Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ekrana gelecek. Maçın öncesinde ise dizinin kolaj bir bölümü yayınlanacak. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü ise 23 Kasım Salı günü saat 20.00'da ekranlara gelecek.

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