Masumlar Apartmanı için Fahriye Evcen açıklaması geldi!

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılığı kesinleştikten sonra Fayriye Evcen'in diziye dahil olacağı iddiası ortaya atıldı. İşte gerçekler...

Farah Zeynep Abdullah'ın "Oynarken psikolojim bozuldu" diyerek veda ettiği Masumlar Apartmanı dizisiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Tv100'ün haberine göre, uzun süredir dizi setlerinden uzak olan Fahriye Evcen'in fenomen diziye katılacağı ve Ceylan karakterini oynayacağıöne sürüldü.

Ancak Evcen'in dizi için hiçbir görüşme yapmadığı ve iddianın açılan bir fake bir adresten yayıldığı öğrenildi.

Üstelik bu fake hesap tv100'de yayınladığı haberler tüm Türkiye tarafından kullanılan Birsen Altuntaş'ın adına açılmış sahte bir hesap. Kısa sürede yayılan tweet ekran görüntüsü binlerce kez paylaşıldı. Ancak hesap Birsen Altuntaş'a ait hesap değildi.