Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı ve Teşkilat'ın yayınlandığı TRT1'de flaş gelişme! O dizinin final tarihi belli oldu

TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Tövbeler Olsun isimli absürt komedi dizisinin Teşkilat başlayınca Perşembe gününe alındığı biliniyor. Ancak bazı nedenlerden dolayı zaman zaman ekrana gelemeyen Tövbeler Olsun için önemli bir karar alındı. Bu hafta iki bölüm arka arkaya yayınlanacak. Bu yeni kararın bir anlamı var. Zaten final yapacağı 1 ay önce netleşen Tövbeler Olsun’un 32. bölümüyle birlikte ekrana veda etmesi bekleniyor. Yeni alınan karar ise dizinin finaline daha hızlı bir şekilde ulaşmak için alındığı hissiyatı oluşturdu.

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, TRT1 ekranında 18 Mart Perşembe akşamı Tövbeler Olsun dizisi hayranları hem 29. hem de 30. bölümü peş peşe izleme fırsatını elde edecek. Böylelikle final için geriye sadece 2 bölüm kalmış olacak… Peki bu hafta dizide neler yaşanacak? İşte bu haftaki bölümlerle ilgili tüm detaylar:

Tövbeler Olsun 29. Bölümünde Namzet Ve Osman Dünür Oluyor… Nazmiye ve Anıl Evleniyor… Osman’ın hakkını helal edeceğini duyan Namzet ‘in hafızası birden yerine gelir. Bu konuşma sırasında Osman’ın dikkati Namzet ‘in elindeki tesbihe takılır. Böylelikle Osman yıllar önce ustasının ona verdiği ve Namzet yüzünden kaybettiği tesbihin izini sürmeye başlar.

Diğer yandan Aylin psikolog olarak başlayacağı yeni iş yerinde ilk gününe hazırlanırken, Buğra’da Sercan yüzünden gergindir. Kazım ise ilan – ı aşk ettiği Jale’den gelecek cevabı heyecanla beklemektedir.

Anıl ve Nazmiye, nikah için gün belirlediklerini hafızası yerine gelen Namzet’ le paylaşırlar, Osman’ın da onayını alan aşıklar hemen hazırlıklara başlar. Bu sırada Azerbaycan’ dan gelen Adıgözel, beklenmedik bir şekilde Horanta Holding’in iş ortağı olur. Latife ise Hülya ile birlikte yepyeni bir ortaklığın temellerini atmaya hazırlanır…

Tesbihin akıbetinin ortaya çıkmasıyla birlikte büyük bir kavgaya tutuşan Namzet ve Osman’ı bu defa Dr. Şevki Bey de sakinleştiremez. Babaları yine büyük bir kavgaya tutuşan Aylin ve Buğra’yı ise zor anlar yaşar. İnatçı ikiliyi bir araya getiren ise Anıl ve Nazmiye’nin nikahı olur. Her şeye rağmen evlenmekten vazgeçmeyen aşıkların aldığı karar ise tüm aileyi şoke eder.

Tövbeler Olsun 29. bölümünün ardından 30. yeni bölüm de 18 Mart perşembe akşamı ekranda olacak… 30. bölümde Namzet, Dr.Şevki Bey’in Başına Büyük Bir Dert Açıyor! Namzet nikahla birlikte Azerbaycan’a yerleşme kararı alan kızının özlemi içindedir.

Latife ise Hülya ile ortak kurdukları şirket için tatlı bir heyecan yaşar. Osman ve Namzet’ in küslükleri ise halen devam etmektedir. Makbuş, yalnızlık çektiğini söyleyen enişteyi evlendirme çalışmalarına başlar. Dr. Şevki ise Namzet’e hakkını helal etmesi için Osman’ la ciddi bir konuşma yapar. Sonunda iki aileyi büyük bir sofrada buluşturmayı başarır. Fakat sonuç yine hüsran olacaktır. Tüm bunlar olurken Namzet Horanta Dr.Şevki Bey’in başını çok büyük bir derde sokacaktır. Osman’ın olanlarla ilgili şüphelendiği isim ise Namzet’tir…