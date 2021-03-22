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Medya Masumlar Apartmanı dizisinin 'Han' karakteri Birkan Sokullu hastanelik oldu
Medya

Masumlar Apartmanı dizisinin 'Han' karakteri Birkan Sokullu hastanelik oldu

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde 'Han' karakterini oynayan Birkan Sokullu hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 01:31:00 -
Masumlar Apartmanı dizisinin 'Han' karakteri Birkan Sokullu hastanelik oldu

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda, Han karakterini oynayan Birkan Sokullu, hastanelik oldu. Spor sonrası ayağını inciten Sokullu, "Korkulacak bir durum yok" diye konuştu.

Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın yer aldığı TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda Han karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkan Birkan Sokullu, hayranlarını sağlık haberi ile korkuttu.

Hastaneden çıkarken görüntülendi

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülenen Birkan Sokullu, sağlık durumu hakkında konuştu. Ayağını inciten Sokullu, "Korkulacak bir durum yok. Geçenlerde yürüyüş yaparken ayağımı incittim. Şu anda iyiyim" dedi.

 

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