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Medya Masumlar Apartmanı 40. Bölüm Fragmanı... Masumlar Apartmanı’nda Melisa Şenolsun yakın markajda
Medya

Masumlar Apartmanı 40. Bölüm Fragmanı... Masumlar Apartmanı’nda Melisa Şenolsun yakın markajda

TRT’de reytingleri alt üst eden Masumlar Apartmanı’nda Rüya ve Han karakterleri arasındaki gidişat sosyal medyada tartışılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 12:50:00 -

TRT’de geçen sezon reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisi bu sezona da yenilikleriyle damga vurdu. Kadroya yeni gelen Melisa Şenolsun Rüya karakteriyle dikkatleri üzerine çekerken, sosyal medyada izleyici Rüya ve Han yakınlaşmasını markaja aldı.

Dizinin ilk başlarında İnci karakteri için Melisa Şenolsun’a teklif yapıldığı ancak oyuncunun kabul etmediği iddiaları tekrar gündem oldu.

Dizide Han ve Rüya karakteri birbirine yaklaşmalı mı? Sosyal medyada çoğu izleyici bu soruyu tartışırken, ‘yakınlaşmalı’ veya ‘yakınlaşmamalı’ diye zıt görüşler var.

Senaristlere Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun’un sahnelerinin daha fazla olması yönünde de çağrılar var. Yeni bölümleri iple çekilen Masumlar Apartmanı’nın nasıl bir yön izleyeceği merak konusu.

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Yorumlar

Kaan

Kim merak ediyor ama en azından ben merak etmiyorum ve hatta izlemiyorum da...
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