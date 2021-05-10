Masumlar Apartmanı 33. Bölüm fragmanı

TRT’nin izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisi 33. yeni bölümü ile 11 Mayıs akşamı ekranlara geliyor. Yoğun ilgi gören dizi reytinglerde yine üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı’nda yeni bölümde neler olacak? Sorusu gündeme geldi.

Masumlar Apartmanı yeni bölümde, Naci’yi doktora götüren Han beklemediği bir durumla karşılaşır. Safiye Anıl’dan bazı şeyler öğrenir ve şoka girer. Gülben yine duruma el atmaya çalışır ve işler karışır.

Han İnci ile biraz uzaklara gitmek ister. İnci’nin söylediği şey ise Han’ın içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar.