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Yerel "Beşiktaş'a değil Afrika milli takımına karşı oynadık" diyen Lucescu'ya Masuaku'dan cevap!
Yerel

"Beşiktaş'a değil Afrika milli takımına karşı oynadık" diyen Lucescu'ya Masuaku'dan cevap!

Yeniakit Publisher
2023-08-25 14:59:00 - 2023-08-25 15:04:19
"Beşiktaş'a değil Afrika milli takımına karşı oynadık" diyen Lucescu'ya Masuaku'dan cevap!

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun 3-2 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından "Biz Beşiktaş'a karşı değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık" sözleri üzerine siyah-beyazlı takımın oyuncusu Arthur Masuaku, "Bu açıklama problemli değil mi" dedi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşı karşıya geldi.

Arena Guileşti’de oynanan maçta kazanan 3-2'lik skorla siyah-beyazlılar oldu.

Beşiktaş'ın gollerini 40. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar, 63. dakikada Omar Colley ve 90+4. dakikada Bakhtiyor Zainutdinov kaydetti.

Dinamo Kiev'in golleri 60. dakikada Mykola Shaparenko ve 65. dakikada Nazar Voloshyn'den geldi.

Mücadelenin ardından ise Kiev ekibinin Rumen çalıştırıcısı Mircea Lucescu çok konuşulan açıklamalara imza attı. Deneyimli teknik adam, şunları dedi:
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Biz Beşiktaş'a karşı değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık. Kulüpte yetişmiş 11 oyuncuyla onlara karşı oynamak çok zor. Oyuncularımızın tecrübesizliğinden faydalandılar ve goller attılar. İyi bir takım, iyi transferler yaptılar.

Bu olay sözlerin ardından ise Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Arthur Masuaku sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

29 yaşındaki sol bek, Lucescu'nun sözlerini alıntılayarak, şu mesajı paylaştı:

Bu açıklama problemli değil mi?

Arthur Masuaku'dan Mircea Lucescu'nun sözlerine yanıt

 

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Yorumlar

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Bence luce haklı. ülke futbolunun lokomotifi olan 3 büyük kulp kadrolarının neredeyse tamamı yabancı. Ne zaman yabancı kontenjanını bu seviyeye yükselttin Türk futbolu geriledi. Milli takımda oynatacak insan kalmadı. Evet belki kendi açılarılarında hakkılar. Türk futbolcuları hayal edemeyeceği paralar istiyorlar bunun yerine yabancı ve kaliteli futbolcu alırım düşüncesinde ancak bu düşüncenin ürünü futbolun bitmesi olarak karşımıza çıkıyor. bence sonuna kadar haklı. Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum.
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