Masterchef’te şimdi de bu skandal patlak verdi! Biri bu kepazeliği durdursun artık

Acun Ilıcalı'nın reyting uğruna insanları kavgaya tutuşturduğu programlardan Masterchef'te bir skandal daha yaşandı. Stüdyoda birçok kez tartışma yaşayan yarışmacılar bu kez yarışma için gittikleri Tokat'ta kavga etti.

Son 2 haftadır Büşra Zambak ve Burak Kaya arasındaki gerginlik gittikçe tırmandı. TV8'in Masterchef stüdyosundaki atışma, Tokat Havalimanı'nda büyük bir kavgaya dönüştü. Hakaretlerin edildiği kavgaya müdahale eden ise Mehmet Şef oldu.

Burak Kaya, Büşra'yı hedef alarak, "Uçaktan indikten sonra bana hakaretler etmeye başladı" dedi. Olayın ardından Burak Kaya, ikinci moduna geçtiğini ve bu saatten sonra bütün her şeyi ortaya dökeceğini, onların söylediği yalanları söyleyeceğini ifade etti.

Büşra ise, kimseye hakaret etmeyeceğini, bu konuda Burak Kaya'nın usta olduğunun altını çizdi. Ayrıca "saygısız" kelimesini kullandığını kabul eden Büşra, Burak Kaya'nın yaptığı bir saygısızlık olduğu için bu kelimeyi kullandığını belirtti.

Olayları dinleyen Mehmet Şef, Büşra'nın Burak Kaya'ya sarf ettiği sözlerinden ötürü özür dilemesini talep etti. Ancak Büşra, Burak Kaya'nın da aynı kelimeyi kendisine telaffuz ettiğini ifade ederek özür dilemeyeceğini söyledi. Mehmet Şef ise özür dileme ifadesini söylemeyeceğini bildirince Büşra'ya "Söyleyeceksin" çıkışıyla gündem oldu.