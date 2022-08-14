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Medya Masterchef'te gergin anlar: Mehmet Şef çılgına döndü
Medya

Masterchef'te gergin anlar: Mehmet Şef çılgına döndü

Masterchef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacı Rağde'ye gösterdiği 'oje' tepkisi olay oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 23:11:00 -

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın üstlendiği Masterchef Türkiye programında yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Şef Mehmet Yalçınkaya, programda ojeli tırnaklarla yarışan yarışmacı Rağde'ye gösterdiği tepkiyle adından söz ettirdi.

"Git tırnaklarını temizle"

Yarışmacı Rağde'nin tırnaklarında oje olduğunu gören Mehmet Yalçınkaya, Rağde'yi sert sözlerle uyardı. Yalçınkaya, Rağde'ye "Sen bir dur! Tırnağında ne var? Git tırnaklarını temizle. Sana bir tane tırnak temizleyici versinler, öyle gel. Oje var. Bu programa ojeyle gelinmeyeceğini kaç kez söyledik? Arkadaşımıza biri yardımcı olsunç Bu neyle temizleniyorsa temizlesin, öyle gelsin. Güzellik programı değil burası, yemek yarışması'' şeklinde tepki gösterdi.

Mehmet Yalçınkaya'nın uyarısı üzerine yarışmacı Rağde tırnaklarını silmek üzere dışarı çıkarıldı. 

 

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Yorumlar

Kesnerli

Sayın editör TV8 reklamı yapıyorsunuz. Neye hizmet ettiğinizi herhalde farkındadınızdır!

Emre

Saçma probram zaten milleti uyutuyorlar bir bolu lu olarak orada hep çoluk çocuklar işten anlamayanları bilerek alıyorlar sonrada biz biliyoz şovu birtane 35 yaşında işi bilen aldılarmı yokkk neden peki hiç numara ortaya çıkar seçilenlere dikkat etöek yeter anlaöak için boş işler bunlarrr haber niteliği bile yok aslındaaa
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