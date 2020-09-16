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Medya MasterChef’e valilik darbesi! Yasaklandı
Medya

MasterChef’e valilik darbesi! Yasaklandı

TV8’in skandallarıyla gündeme gelen yemek yarışması MasterChef’in dış çekimleri koronavirüs engeline takıldı. Valilik söz konusu yarışmanın dış çekimlerini yasakladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:21:00 - 2020-09-16 14:25:07
MasterChef’e valilik darbesi! Yasaklandı

Acun Ilıcalı’nın dünyadaki yapımcı ajanslardan devşirerek Türkiye’de yayınladığı programlardan birisi olan MasterChef, koronavirüs engeline takıldı.

Koronavirüs tedbirlerine uyulmuyordu

Sürekli skandallarıyla gündeme gelen Masterchef Türkiye 3. sezonu, son olarak koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle yoğun eleştiri almıştı.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışma programında 16 yarışması en iyi yemeği yapabilmek için yarışıyor.

Valilik yasakladı

Söz konusu program koronavirüs engeline takıldı. Programda haftanın bir günü çeşitli illerde dış çekim yapılarak misafirlere yemek hazırlanıyordu. 16 yarışmacı 2 tezgahta geniş olmayan bir alanda yemek yapmaya zorlanarak koronavirüs tedbirleri hiçe sayılıyordu. Hem yarışmacılar hem de konuk edilen misafirler için büyük bir risk meydana getiren yayın şekline müdahale edildi.

İstanbul Valiliği, MasterChef’te her hafta iller arası seyahatin gerçekleştiği dış çekimleri yasakladı. Valilik kararıyla çekimler artık yalnızca stüdyoda yapılacak.

Geçtiğimiz sezonlarda her hafta dış çekim yapılan programda koronavirüs dolayısıyla bu sezon dış çekim yapılmayacak.

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