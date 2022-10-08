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Medya MasterChef yarışmacısı isyan etti! Yarışmaya verdi veriştirdi...
Medya

MasterChef yarışmacısı isyan etti! Yarışmaya verdi veriştirdi...

MasterChef'e katılan Kayhan Özekin Etiler'de 10 bin TL'ye bulaşıkçı bulamadığını söyleyerek, 'Manchester'dan Ronaldo'yu, PSG'den Mbappe'yi alsak sözleşmesinde bu kadar ağır şartlar yok' diyerek isyan etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 14:37:00 -
MasterChef yarışmacısı isyan etti! Yarışmaya verdi veriştirdi...

MasterChef'e katılan Kayhan Özekin Etiler'de 10 bin TL'ye bulaşıkçı bulamadığını söyleyerek, 'Manchester'dan Ronaldo'yu, PSG'den Mbappe'yi alsak sözleşmesinde bu kadar ağır şartlar yok' diyerek isyan etti.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına katılan ve eğlenceli kimliğiyle tanınan Kayhan Öztekin, sosyal medya hesabından Etiler'de çalıştığı mekan için bulaşıkçı bulamadıklarını söyleyerek sitem etti.

Bulaşık yıkarken video çeken Kayhan Öztekin, "Etiler'in göbeğinde 10 bin TL maaşa çalışacak bulaşıkçı bulamıyoruz. Adam aramış beni, 9'da gelir 5'de çıkarım. Sabah alırsın akşam bırakırsın, Cumartesi çalışmam, pazar çalışmam, çöp atmam" dedi.

İçinde bulunduğu duruma tepki gösteren Öztekin, sözlerine şöyle devam etti: "Ben anlamadım abi. Manchester'dan Ronaldo'yu, PSG'den Mbappe'yi alsak sözleşmesinde bu kadar ağır şartlar yok. Ben MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum. Yarışmadan sonra ne kadar hayatımız değişti. Arda Turan gibi kariyerimiz var, gittikçe geri gidiyoruz. Ben anlamadım ki."

 

 

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