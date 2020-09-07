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Medya MasterChef Tv8
Medya

MasterChef Tv8

MasterChef yayından kaldırılacak mı? |1990’lı yıllarda İngiltere’de yayınlanmaya başlayan MasterChef geride kalan 30 senede 40’tan fazla ülkede yayınlandı. Ülkemizde de Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de yayınlanan MasterChef formatı sebebiyle eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Elbette bu eleştirilerin hepsi haklı. Acun Ilıcalı Türkiye’ye getirdiği formatlarla Türk aile yapısının köküne dinamit yerleştiriyor. Küfürlerin havada uçuştuğu MasterChef programının yanı sıra Survivor’da da her türlü ahlaksızlık yaşanıyor. Bu programı izleyen zihinler ise yeşermeden köreliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:53:00 - 2020-09-07 11:10:37
MasterChef Tv8

Spor muhabirliğinden medya patronluğuna ulaşan Acun Ilıcalı, yurt dışından getirdiği ahlaksız program formatlarıyla cebini doldururken toplum ahlakını yok etmeye çalışıyor. Yayınlanan programlarda İslama aykırı pek çok unsur bulunuyor. Ayrıca söz konusu bu yapımlarda Türk erf ve adetleri yok sayılıyor.

Kadınlar ile erkeklerin aylarca bir adada kaldığı Survivor programı ne dine ne ahlaka uygun. Özel hayatı sebebiyle sık sık eleştirilen Ilıcalı, yayınladığı programlar sebebiyle çok geniş bir kitlenin tepkisini çekiyor. Milyonlarca kişi bu programların yayınlanmaması gerektiğini savunuyor.

Özellikle bu programları izleyen gençlerin zihinleri yıkanıyor. Bu konuda elbette ailelere büyük işler düşüyor. Aileler her ne kadar yasak koysa da sosyal medyadaki dünyadan geri kalmak istemeyen çocuklar bu ahlaksız programları takip etme zorunluluğunda hissediyor kendini. Bu sebeple ahlaksızlık yayan bu programların kesinlikle yasaklanması gerekiyor.  

MasterChef isimli yarışma programı ise 1990’dan bu yana 40’tan fazla ülkede yayınlanıyor. Format Türkiye’de farklı bir boyuta ulaştı. Tv8’de yayınlanan bu ahlaksız yayında küfürler havada uçuşuyor. Saygının, örf ve adetlerin unutulduğu bu programlarda gençlere küfür etmenin, bir başkasına hakaret etmenin çok normal bir şey olduğu gösteriliyor.

TV 8’de yayınlanan yemek programlarda sırf ünlü olabilmek, ceplerini para ile doldurmak isteyenler hem sofradaki yemeğe hem karşısındaki insanlara hakareti büyük bir hak gibi görüyor. Sofraya getirilen nimete hakaret edenler misafirperverlik anlayışımızı bombalıyor.

Pek çok dizi ve filmde olduğu gibi kadın bedeni üzerinden müstehcenlik unsurları ‘sanat’ adı altında gözler önüne seriliyor. Bu tür yapımlara TV8’de sık sık karşılaşmak mümkün.

O Ses Türkiye isimli programda ise müstehcen giysilerle kadınlar sahneye çıkıyor. Güzellik algısı zihinlere bu görsellerle kazınmaya çalışıyor. Genç kızların bu ahlaksızlıklara özendirilmeye çalışılması ise anne ve babaları kaygılandırıyor.

MasterChef, Survivor , O Ses Türkiye gibi ahlaksızlığın sınır tanımadığı programların yayından kaldırılması ise geniş bir kitlenin en büyük temennisi.

 

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