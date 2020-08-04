Masterchef poşe yumurta tarifi Poşe yumurta kıvamı nasıl olur?
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Poşe yumurta son dönemin yeni lezzetleri arasında yer alıyor. Çiğ yumurtanın kaynayan suya kırılıp pişirilmesiyle hazırlanan, sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış tereyağlı-pul biberli sos dökülerek servis edilen poşe yumurta çılbıra benzerliğiyle dikkat çekiyor. Peki, poşe yumurta nasıl yapılır?
Poşe yumurta malzemeleri
1 adet taze yumurta
Su
Sirke (isteğe bağlı)
Poşe yumurta yapılışı
Yumurtayı pişireceğiniz suya biraz tuz biraz da sirke ekleyin. Bu yumurtanızın beyazının daha derli toplu olmasına yardımcı olur.
Yumurtayı doğrudan tencereye kırmak yerine önce ufak bir kaseye kırıp oradan suya aktarın. Doğrudan tencereye kırdığınızda dağılma riski daha yüksektir.
Sos tenceresine 4 parmak kadar su koyup kaynatın.
Kaynadıktan sonra altını kısıp kabarcık çıkmasını önleyin.
2 yemek kaşığı sirke ve 1 çay kaşığı tuzu suya ekleyip karıştırın.
Kaşığı tencerede çevirerek suyun ortasında bir girdap oluşmasını sağlayın.
Kaseye kırdığınız yumurtayı bu girdabın ortasına yavaşça aktarın.
Arada kenarlardaki suyu karıştırarak yumurtanızı 3 dakika kadar pişirin.
Beyazı opaklaşıp yuvarlandığında yumurtanızı sudan kevgir yardımıyla çıkarın ve suyunu çektirmek için kağıt havlunun üzerine alın.
Poşe yumurtanız hazır! Dilerseniz yoğurtla birlikte çılbır yapın, dilerseniz bir dilim ekşi mayalı ekmeğin üzerine koyup avokadoyla birlikte tüketin.
Poşe yumurtanın püf noktaları
- Yumurtanın taze olmasına mutlaka dikkat etmelisiniz.
- Yumurtayı pişireceğiniz suya tuz ve sirke eklemelisiniz. Böylece yumurtaların dağılma olasılığı düşecektir.
- Yumurtayı pişirirken direkt suya kırmak yerine önce bir kaseye kırmalı sonra yavaşça suya bırakmalısınız.
- Kaynatacağınız suyun sıcaklığına dikkat etmelisiniz. 80-90 derece poşe yumurta yapımı için ideal.