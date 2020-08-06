  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

Masterchef Paris Mash tarifi Paris Mash patates püresi nasıl yapılır?

Paris Mash nasıl yapılır merak ediliyor... MasterChef Türkiye son bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, final turunun 4. gününde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 6 Ağustos Perşembe günü Paris Mash yapmaya çalıştı. Pürüzsüz bir patates püresi olan Paris Mash tarifi için yarışan yarışmacıları izleyenler Paris Mash tarifi, Paris Mash nasıl yapılır? gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Paris Mash patates püresi nasıl yapılır? İşte Masterchef Paris Mash tarifi

Yeniakit Publisher
2020-08-06 21:59:00 -
Masterchef Paris Mash tarifi Paris Mash patates püresi nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'de Paris Mash izleyicilerin merak konusu oldu. 6 Ağustos Perşembe günü MasterChef 2020'de final turunda 14 yarışmacı, Paris Mash yapmaya çalıştı. Peki, Bir Fransız yemeği olan Paris Mash nasıl yapılır?

Paris Mash tarifi

Malzemeler

4 büyük patates

200 mililitre Süt

250 gram tuzsuz tereyağı

Paris Mash (Paris püresi) nasıl yapılır?

 

Soyulmamış patatesleri büyük bir tencereye koyun ve üzerini soğuk suyla kapatın.

Bir tutam tuz ekleyin ve kaynatın, ardından ısıyı azaltın ve 25-30 dakika pişirin. Patatesleri keskin bir bıçakla delerek test edin. Hazırlarsa, bıçak kalıntı bırakmadan temiz çıkacaktır.

Ellerinizi korumak için bir kurulama bezi kullanarak patatesleri henüz sıcakken soyun. Soyulmuş patatesleri ince bir elekten geçirerek aynı tencereye koyun. Tüm nem gidene kadar püreyi karıştırmak için bir tahta kaşık kullanın.

Sütü kaynatın, ardından ateşi kısın. Patates püresini kısık ateşte koyun ve özleşene kadar karıştırarak 50 gr tereyağını ekleyin.

50 ml süt daha ekleyin ve birleşene kadar karıştırın. Tereyağı ve sütün tamamı eklenene ve püre kremsi kıvama gelene kadar tekrarlayın. Tuzunu ekleyin. Ve ocağı kapatın.

Püreyi bir servis tabağına yerleştirin ve dalgalı bir görüntü elde etmek için bir tatlı kaşığı kullanın. Hemen servis yapın.

Afiyet olsun!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
John Bolton’dan ilginç “Erdoğan” çıkışı: Keşke buna cevap verebilsem
Siyaset

John Bolton’dan ilginç “Erdoğan” çıkışı: Keşke buna cevap verebilsem

ABD Ulusal Güvenlik eski Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki iletişime dair dik..
Uzman isimden altın alacaklara uyarı: Kanmayın
Ekonomi

Uzman isimden altın alacaklara uyarı: Kanmayın

Altın almak isteyenlere uyarılarda bulunan Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal e-alışveriş yapanların değeri..
Mete Yarar’dan Beyrut’taki patlamaya yönelik dikkat çeken yorum: Tek başına patlatması mümkün değil
Gündem

Mete Yarar’dan Beyrut’taki patlamaya yönelik dikkat çeken yorum: Tek başına patlatması mümkün değil

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen büyük patlamayla ilgili konuştu. Yarar “Amonyum nitratı bu şekilde te..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı