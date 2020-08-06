Masterchef Paris Mash tarifi Paris Mash patates püresi nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'de Paris Mash izleyicilerin merak konusu oldu. 6 Ağustos Perşembe günü MasterChef 2020'de final turunda 14 yarışmacı, Paris Mash yapmaya çalıştı. Peki, Bir Fransız yemeği olan Paris Mash nasıl yapılır?

Paris Mash tarifi

Malzemeler

4 büyük patates

200 mililitre Süt

250 gram tuzsuz tereyağı

Paris Mash (Paris püresi) nasıl yapılır?

Soyulmamış patatesleri büyük bir tencereye koyun ve üzerini soğuk suyla kapatın.

Bir tutam tuz ekleyin ve kaynatın, ardından ısıyı azaltın ve 25-30 dakika pişirin. Patatesleri keskin bir bıçakla delerek test edin. Hazırlarsa, bıçak kalıntı bırakmadan temiz çıkacaktır.

Ellerinizi korumak için bir kurulama bezi kullanarak patatesleri henüz sıcakken soyun. Soyulmuş patatesleri ince bir elekten geçirerek aynı tencereye koyun. Tüm nem gidene kadar püreyi karıştırmak için bir tahta kaşık kullanın.

Sütü kaynatın, ardından ateşi kısın. Patates püresini kısık ateşte koyun ve özleşene kadar karıştırarak 50 gr tereyağını ekleyin.

50 ml süt daha ekleyin ve birleşene kadar karıştırın. Tereyağı ve sütün tamamı eklenene ve püre kremsi kıvama gelene kadar tekrarlayın. Tuzunu ekleyin. Ve ocağı kapatın.

Püreyi bir servis tabağına yerleştirin ve dalgalı bir görüntü elde etmek için bir tatlı kaşığı kullanın. Hemen servis yapın.

Afiyet olsun!