MasterChef kibrit patates nasıl kesilir, nasıl pişirilir?

MasterChef Türkiye'de bu akşam verilen görevlerden biri olan çökertme kebabında kullanılan kibrit patatesin nasıl yapıldığı merak ediliyor. İnceliği ve çıtırlığı ile lezzetli bir seçenek olan kibrit patates nasıl kesilir? Kibrit patates ya da kibrit çöpü patates, çıtır çıtır kıvamıyla, kızarmış patates nasıl pişirilir?