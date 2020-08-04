MasterChef kibrit patates nasıl kesilir, nasıl pişirilir?
MasterChef Türkiye'de bu akşam verilen görevlerden biri olan çökertme kebabında kullanılan kibrit patatesin nasıl yapıldığı merak ediliyor. İnceliği ve çıtırlığı ile lezzetli bir seçenek olan kibrit patates nasıl kesilir? Kibrit patates ya da kibrit çöpü patates, çıtır çıtır kıvamıyla, kızarmış patates nasıl pişirilir?
Özellikle şekli itibari ile ismini alan kibrit patates veya çıtır kibrit patates tek başına tüketilebildiği gibi, et, köfte, tavuk ve hamburger gibi yiyeceklerin yanına da çok yakışıyor. İşte en kolay kibrit patates tarifi ve gerekli malzemeler..
Kibrit Patates Malzemeleri
3 orta boy patates
1,5 su bardağı ayçiçek yağı
Kibrit patates tarifi
Patatesleri soyun ve suda bekletin.
Patateslerinizi bir aparat yardımıyla kibrit şeklinde doğrayın. (Rendenin kalın tarafıyla da yapabilirsiniz.)
Ardından suyunu süzün ve bir havluya çıkartıp iyice kurulayın.
Geniş bir tavaya ayçiçek yağı koyun ve kızdırın.
Patateslerinizi kızartın.