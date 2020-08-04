  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

MasterChef kibrit patates nasıl kesilir, nasıl pişirilir?

MasterChef Türkiye'de bu akşam verilen görevlerden biri olan çökertme kebabında kullanılan kibrit patatesin nasıl yapıldığı merak ediliyor. İnceliği ve çıtırlığı ile lezzetli bir seçenek olan kibrit patates nasıl kesilir? Kibrit patates ya da kibrit çöpü patates, çıtır çıtır kıvamıyla, kızarmış patates nasıl pişirilir?

Yeniakit Publisher
2020-08-04 21:48:00 -
MasterChef kibrit patates nasıl kesilir, nasıl pişirilir?

Özellikle şekli itibari ile ismini alan kibrit patates veya çıtır kibrit patates tek başına tüketilebildiği gibi, et, köfte, tavuk ve hamburger gibi yiyeceklerin yanına da çok yakışıyor. İşte en kolay kibrit patates tarifi ve gerekli malzemeler..

Kibrit Patates Malzemeleri

3 orta boy patates
1,5 su bardağı ayçiçek yağı

Kibrit patates tarifi

Patatesleri soyun ve suda bekletin.

Patateslerinizi bir aparat yardımıyla kibrit şeklinde doğrayın. (Rendenin kalın tarafıyla da yapabilirsiniz.)

Ardından suyunu süzün ve bir havluya çıkartıp iyice kurulayın.

Geniş bir tavaya ayçiçek yağı koyun ve kızdırın.

Patateslerinizi kızartın.

Masterchef Çökertme Kebabı Tarifi | Çökertme kebabı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Masterchef Çökertme Kebabı Tarifi | Çökertme kebabı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kadın - Aile

Masterchef Çökertme Kebabı Tarifi | Çökertme kebabı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı