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Masterchef kayısılı crumble tarifi Kayısı crumble nasıl yapılır?

Masterchef kayısılı crumble tarifi merak ediliyor. İngiliz mutfağına ait krambıl tatlısının tarihi çok eskilere dayanır. Savaş zamanı kısıtlı malzemelerle turta yapmak istenilirken yapılan bu tatlıya ufalama anlamına gelen ‘crumble’ adı verilmiş. Kayısı crumble nasıl yapılır merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de final turunda yarışmacılardan birinin yaptığı kayısılı crumble tarifi araştırılıyor. Peki, Masterchef kayısılı crumble tarifi nasıl? Kayısı crumble nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-08-04 20:37:00 -
Masterchef kayısılı crumble tarifi Kayısı crumble nasıl yapılır?

Kayısılı crumble tarifi merak ediliyor. Masterchef'te yapılan kayısılı crumble'ın nasıl yapıldığı araştrılıyor. İşte İngiliz tatlısı kayısılı crumble tarifi haberimizde...

Kayısılı crumble nasıl yapılır?

Malzemeler

Üzeri için:

2 çorba kaşığı dolusu tereyağ
2 çorba kaşığı toz şeker (eklemeyebilirsiniz)
1 su bardağı un

Alt kısım için:

10-12 adet kayısı
1 çorba kaşığı toz şeker

Nasıl yapılır?

Kayısıların çekirdekleri çıkarılır ve iri olacak şekilde doğranır, fırın kabına yayılır ve üzerine şeker serpilir.

Üzeri için soğuk tereyağ ve diğer malzemeler bir kabın içine konulup parmak uçları ile malzemeler birbirine yedirilir daha sonra iki elin arasında ufalanacak şekilde karıştırılır.

Hamur kum tanesi gibi olmalı.

Bu hamur kayısıların üzerine paylaştırılır.

180 derece fırında üzeri kızarmaya başlayıncaya kadar (40-45 dakika) pişirilir.

Ilıkken vanilyalı dondurma ile servis edilir.

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