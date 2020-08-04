Masterchef kayısılı crumble tarifi Kayısı crumble nasıl yapılır?

Masterchef kayısılı crumble tarifi merak ediliyor. İngiliz mutfağına ait krambıl tatlısının tarihi çok eskilere dayanır. Savaş zamanı kısıtlı malzemelerle turta yapmak istenilirken yapılan bu tatlıya ufalama anlamına gelen ‘crumble’ adı verilmiş. Kayısı crumble nasıl yapılır merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de final turunda yarışmacılardan birinin yaptığı kayısılı crumble tarifi araştırılıyor. Peki, Masterchef kayısılı crumble tarifi nasıl? Kayısı crumble nasıl yapılır?