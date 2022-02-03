Milleti böyle söğüşlüyorlar

TV8 ekranlarının Avrupa'dan ithal formatlı yarışması MasterChef'in jüri üyeleri arasında maaş krizi yaşandı. 4 sezondur birlikte çalışan Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya arasında sinirler gerildi. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kanala maaş konusunda rest çektiği ve son dönemde Somer Sivrioğlu'nun da yapımla arasının iyi olmadığı iddia edildi.

'Dolarla maaş alınıyor' tartışması büyürken aynı zamanda Somer Şef'in MasterChef'ten ayrılacağı da iddia edildi.

MasterChef'te her zaman yarışmacılar arasında çıkartılan suni tartışmalar, bu sefer jüriler arasında yaşandı. Somer Şef'in dolarla maaş aldığını öğrenen Mehmet Şef de aynı şekilde maaş talebinde bulununca, kavga başladı.

İşte ayrıntılar:

MasterChef Türkiye jürilerinden Mehmet Yalçınkaya (Mehmet Şef) ve Somer Sivrioğlu (Somer Şef) arasında maaş krizi çıktı. İddialara göre Somer Şef bu tartışmadan sonra programdan ayrılmayı dahi düşünüyor. Önümüzdeki sezon da ekranlara gelmeyi sürdürmeyi planlayan yarışmanın jüri koltuğunun değişeceği yine iddia ediliyor. Ortaya atılan iddialar hakkında Acun Medya'dan henüz net ve resmi bir açıklama gelmedi.

İddialara göre Mehmet Şef, kendisinin TL üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden maaş alması karşısında resti çekti ve muhasebeye bildirdi. Mehmet Şef'in tavrı sonrası Somer Şef'in de programdan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

MasterChef yarışmasında adeta bir tiyatro oyunu gibi roller sergilenirken, izleyiciler de yarışmacıların maaş alıp almadığını merak ediyorlar. MasterChef yarışmacılarının maaş alıp almadıkları merak edilirken, telaffuz edilen rakamların uçukluğu ise dudak ısırttı.. MasterChef yarışmacılarının bölüm başına bir ödeme aldığı biliniyor ise de, bunun net rakamı kamuoyuna henüz yansımadı. Bir yılda 8 ay yayınlanan program, haftada 5 gün yayınlanıyor. Her bölümün yaklaşık 4 saat sürdüğü programda MasterChef jüri üyelerinin aldığı maaşlara ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak iddialara göre jüri üyeleri bölüm başına 30 ila 40 bin TL arasında ücret alıyor. Masterchef jüri üyelerinin maaşı, bu hesaba göre aylık 600 ile 800 bin TL'ye geliyor..



