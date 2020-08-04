Masterchef Çökertme Kebabı Tarifi | Çökertme kebabı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı dana eti, yoğurt, patates kızartması, soğan, sarımsak ve yeşil biberin muhteşem karışımıyla oluşur. Çökertme kebabı tarifi haberimizde. İster bonfile ister biftek isterse tavuk etiyle yapılsın Bodrum yöresine ait olan çökertme kebabını hazırlamak hiç de zor değil. İşte jülyen kebabı veya kibrit kebabı tarifi arayanlara çökertme kebabı tarifi...

Çökertme Kebabı hangi etten yapılır?

Çökertme kebabı dana eti, yoğurt, patates kızartması, soğan, sarımsak ve yeşil biberin muhteşem karışımıyla oluşur.

Çökertme kebabı nasıl yapılır?

Malzemeler

300 gram dana eti

2 adet patates

200 gram süzme yoğurt

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

Toz kırmızı biber

Kimyon

Karabiber

Kekik veya Nane

Tuz

Nasıl yapılır?

Patateslerin kabuklarını soyup rendeleyin.

Nişastasının çıkması için tuzlu suda 10-15 dakika kadar bekletin.

Sudan çıkarıp güzelce süzdükten sonra yağda kızartın ve servis tabağına alın.

Yoğurdu su ile biraz seyreltin ve içine sarımsakları ilave edin.

Dilerseniz 1 veya 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Daha sonra sarımsaklı yoğurdu patateslerin üzerine gezdirin.

İnceltilmiş ve bifteklik olarak doğranmış eti yüksek ateşte 5 dakika kadar kızartın.

Tavadan alınca ince ince doğrayın ve tekrar tavaya alıp kızgın yağda kavurun.

Üzerine de bir miktar baharat ve tereyağı ekleyin.

Kavrulunca patates ve yoğurdun üzerine yerleştirin.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun...