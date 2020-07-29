MasterChef Churros tatlısı nasıl yapılır? Churros tatlısı tarifi, malzemeleri

Churros tatlısı malzemeleri

1 su bardağı un

1/2 su bardağı su

2 adet küçük boy yumurta

60 gram tereyağı (yaklaşık 2 yemek kaşığı)

1/2 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

1,5 su bardağı ayçiçek yağı

Servisi için:

1/2 su bardağı toz şeker

90 gram bitter çikolata

Churros nasıl yapılır?

Su, oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı ve tuzu küçük bir tencereye alıp tereyağı eriyene kadar kısık ateşte kaynatın.

Elenmiş unu azar azar ekleyip sürekli karıştırarak hamurun toparlanmasını sağlayın.

Toparlanan hamuru ocaktan alın. Karıştırarak soğumasını sağladıktan sonra yumurtaları teker teker kırıp bir spatula yardımıyla karıştırarak hamura yedirin.

Tatlıları kızartmak için ayçiçek yağını geniş tabanlı, kenar kısımları hafif yüksek bir tavada kızdırın.

Hazırladığınız yumuşak kıvamlı tatlı hamurunu uç kısmına tırtıklı duy takılı krema sıkma poşetine aktarın.

Tatlıları istediğiniz uzunlukta kızgın yağa bırakın. Her tarafı nar gibi kızardığında bir kevgir yardımıyla ocaktan alın.

Fazla yağlarını bırakmaları için kağıt havlu serili bir servis tabağı üzerinde kısa bir süre bekletin.

Küçük parçalara ayırdıktan sonra cam bir kaseye aldığınız bitter çikolatayı, kaynamakta olan bir suyun olduğu tencere üzerinde benmari usulü eritin.

Sıcak tatlıları bütünüyle toz şekere buladıktan sonra eritilmiş bitter çikolataya batırarak servis edebilirsiniz.

CHURROS TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Yumurtaların pişmemesi için hamur soğuduğunda tek tek eklemeye ve hızlıca karıştırmaya özen gösterin.

Çikolatayı benmari usulü eritirken; kaynamakta olan su buharının eriyen çikolataya gelmemesine ve cam kasenin direkt olarak kaynar suya değmemesine dikkat edin.