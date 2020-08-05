MasterChef Berker kimdir? MasterChef final turuna kalan Berker Başmanav kaç yaşında?

MasterChef’te düellolar sonrasında yarışmacılar ana kadroya girebilmek için final turunda kozlarını paylaştı. 14 yarışmacı arasından belirlenen 6 isim final seçim oyunu bölümüne ulaşırken 1 yarışmacı ise ana kadroya katılacak ilk isim olarak belirlendi.

MasterChef’in bu akşamki yeni bölümünde, yarışmacılar son 16’ya kalabilmek adına mutfaktaki tüm hünerlerini sergilemeye çalıştı. 14 yarışmacı arasından 6 isim final seçimi bölümüne kalmaya hak kazandı. Şeflerin istediği talaş böreğini en iyi yapan Özgül Coşar, Serhat Doğramacı, Esra Tokelli, Berker Başmanav, Ayyüce Kamit ve Didem Devay bir üst tura çıkan isimler oldu.

MasterChef Berker kimdir?

Berker Başmanav, 24 yaşında. Aşçı. Aslen Sakarya Hendekli olan Berker, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Üç yıl amatör, beş yıl da profesyonel aşçılık yapmış. Evde ise butik pasta yapıyormuş. Normal süre dolduktan sonra Mehmet şef, tezgahta yemek tabağı dışında bir şey kalmayacak diyerek otuz saniye süre verdi. Mutfak hızını ölçüyorum dediği bu sınavı Berker başarı ile geçti.

Babasını kaybettikten sonra annesi işe gittiği için evde yalnız kalması nedeniyle çok küçük yaşlarda mutfağa girdiğini, ailesinin de bu konuda ona çok destek olduklarını söyledi.

MasterChef Türkiye ilk turunda Berker Başmanav, turna yemişi sosu eşliğinde enginarlı keşkek ve kuzu pirzola yapmış ve üç şefin evet oyunu almayı başarmıştı.