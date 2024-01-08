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Medya MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu
Medya

MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-08 01:23:00 -
MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu

Medya dünyasının popüler yarışması MasterChef Türkiye All Star'da şampiyon Esra Tokelli oldu.

MasterChef Türkiye All Star'da şampiyon belli oldu. Esra ve Tahsin'in finale kaldığı yarışmanın kazananı Esra Tokelli oldu.

Esra ve Tahsin'in sona kaldığı MasterChef All Star Türkiye'de final çekişmeli geçti. MasterChef All Star'ın şampiyonu ise Esra Tokelli oldu.

Ünlü yemek yapma yarışmasında son ikiye kalmayı başaran Tahsin ve Esra final bölümünde son kez tezgah başına geçti. Şampiyon olabilmek için tüm hünerlerini sergileyen Esra ve Tahsin, şeflerin beğenisini kazanmak için mücadele etti.

Şampiyon netleşti

Büyük heyecana sahne olan final bölümü sonrası şampiyon olan isim belli oldu. MasterChef Türkiye All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu.
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