Mason Tunç Soyer İzmir'in ikonik mekanını böyle bitirmiş!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kemeraltı ile ilgili yatırım planlamasına yönelik paylaşımına, "Kağıt üstünde dünyayı tersine döndürebilirsiniz! Tıpkı, CHP'li Başkan Soyer'in Kemeraltı'nı baştan inşa edeceğini bol sıfırlı rakamlarla anlatması gibi! İzmir, elle tutulur, gözle görünür işler, somut çözümler bekliyor" diye konuştu.

AK Partili Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu: "Kağıt üstünde dünyayı tersine döndürebilirsiniz! Tıpkı, CHP'li Başkan Soyer'in Kemeraltı'nı baştan inşa edeceğini bol sıfırlı rakamlarla anlatması gibi! Neredeyse 25 yıldır İzmir'i yöneten CHP'nin her zaman yaptığı bu! 4 yıl 3 ayı geride bırakan Soyer'in de ortaya koyduğu fotoğrafla gerçeğin ilgisi yok! Kemeraltı'na bu yatırımları yapıyorlarsa, vatandaş neden görmüyor, esnafın isyanı neden sürüyor? Tarihi çarşı ve İzmir; hizmet sağlaması yapmaktan bıktı! Kağıt üstünde algı operasyonu dizaynı yerine de elle tutulur, gözle görünür işler, somut çözümler bekliyor."