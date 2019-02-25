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MASKİ’de ’İş sağlığı ve güvenliği’ temel eğitimleri başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede hayata geçirdiği yatırımlarda iş kazalarını en aza indirmek için sahada görev yapan personeline 4 gün sürecek olan ’İş sağlığı ve güvenliği’ temel eğitimlerine başladı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:41
MASKİ’de ’İş sağlığı ve güvenliği’ temel eğitimleri başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede hayata geçirdiği yatırımlarda iş kazalarını en aza indirmek için sahada görev yapan personeline 4 gün sürecek olan ’İş sağlığı ve güvenliği’ temel eğitimlerine başladı.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa il genelinde hayata geçirilen alt ve üstyapı çalışmalarında güvenlik önlemlerini maksimize ederek, iş kazalarını sıfıra indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla MASKİ, merkezde görev yapan personele 6331 sayılı Kanun gereği 4 gün sürecek olan ’İş sağlığı ve güvenliği’ temel eğitimlerine başladı. İş Güvenliği Uzmanları Ruhan Bayraktar, Pınar Akkoç, Tansel Şerbetçioğlu ve Melih Sayın tarafından verilen eğitimlerde çalışanlara iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın nasıl temin edileceği, iş kazalarının ve mesleki hastalıkların nasıl azaltılacağı, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ile uygun davranışın nasıl kazandırılması gerektiği bilgileri verildi. Eğitime MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Şehnaz Başaran, Daire Başkanları Uğur Başkal, Hayri Okkalı ve İbrahim Perkmen, 1. Hukuk Müşaviri Gülbeyaz Akçıl, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mesut Kuşçu ve çok sayıda MASKİ personeli katıldı.


İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitiminde bir konuşma gerçekleştiren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı ve İSG Kurul Başkanı Mahmut Bilgen, “İlçelerimizde düzenleyip tamamladığımız iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimlerimizi merkezde görev yapan çalışanlarımız için de 4 gün sürecek şekilde başladık. Çok tehlikeli sınıf olarak adlandırılan saha çalışmalarımızda önceliğimiz personelimizin sağlığı ve güvenliğidir. İşimizi yaparken kendi sağlığımızı, iş güvenliğimizi öncelikli olarak ele almamız gerekiyor. Küçücük hatalar hiç istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Bu yüzden her anımızda tedbirli ve dikkatli olmalıyız. Genel Müdürlüğümüzün 4 buçuk yıllık sürecinde hafızlarda alan dikkat çeken ciddi bir iş kazası çok şükür olmadı. Çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak için aylık toplantı ve eğitimler düzenliyoruz. Manisa’ya güzel hizmetler yapmaya devam etmek için İş Sağılığı ve Güvenliği konusunda gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Eğitim almayan personelimiz kalmayacak.” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:41
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