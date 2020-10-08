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Yerel Maskeli, eldivenli hırsız enselendi!
Yerel

Maskeli, eldivenli hırsız enselendi!

Adana’da, tıbbi maske ve eldiven kullanıp tabancayla görevlileri tehdit ederek market kasasındaki 2 bin lirayı alıp kaçan zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 01:30:00 -
Maskeli, eldivenli hırsız enselendi!

Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi’ndeki bir markete giren tıbbi maskeli, eldivenli ve başında şapka bulunan zanlı, silahla görevlileri tehdit ederek kasadaki 2 bin lirayı alıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek zanlının Ali D. (18) olduğunu belirledi.

Aynı mahalledeki ablasına ait eve girdiği tespit edilen zanlının, kıyafetlerini eniştesine ait giysilerle değiştirdikten sonra evine gittiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, Ali D’yi evine düzenlediği operasyonla yakaladı. Zanlının, soygunda kullandığı değerlendirilen kurusıkı tabancaya da el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, zanlının iş yerine girip raflardaki ürünleri incelemesi, daha sonra bir ürünü alıp kasaya yönelmesi ve iki çocuğun alışverişini tamamlayıp ayrılmasının ardından tabancasını çıkarıp kasiyere doğrultması yer alıyor.

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