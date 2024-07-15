Maskeli beşler! "Dinî görünümlü" yapılar bu işin neresinde? Kimin ne olduğu belli oluyor

Serkan Fıçıcı, FETÖ ve benzeri yapıları ele aldığı yazısında, bu yapıların yabancı istihbarat örgütleri tarafından kullanıldığını anlattı. FETÖ'nün dini görünümlü bir ihanet şebekesi olduğunu belirten Fıçıcı, Atatürkçü, milliyetçi, sol ve muhafazakar görünümlü benzer yapılar olduğunu söyledi. Türkiye'nin çıkarlarını gözeten adımlar atılması gerektiğini belirten yazar, bu tür yapıların Türkiye'nin aleyhine çalıştığını ifade etti. Fıçıcı, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Her 15 Temmuz gelişinde hatırlanmalı...

FETÖ nedir?

Yabancı istihbarat örgütlerinin kullandığı "dini görünümlü" ihanet şebekesi...

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Benzerleri var.

Nedir?

-Atatürkçü, milliyetçi, sol, muhafazakar görünümlü yapılar.

Dini görünümlüleri de ekle...

Al sana maskeli beşler!

Dürüst, katışıksız, yerli, samimi olanlar ayrı.

Türkiye kazandığında sevinmek, kaybettiğinde üzülmek.

Attığı adımlarda "Türkiye'nin faydasına mı yoksa zararına mı" muhasebesi yapmak.

Bu ölçülere vurduğunuzda kimin ne olduğu belli oluyor."