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Sağlık

Maskelerin uzun süreli kullanımını sağlayacak aparat ürettiler

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki sağlıkçılara destek olmaya devam ediyor.

2020-04-29 12:40:41 -
Maskelerin uzun süreli kullanımını sağlayacak aparat ürettiler

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki sağlıkçılara destek olmaya devam ediyor.


Tavşanlı ilçesi Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bünyesinde bulunan 3 boyutlu yazıcılar ile sağlık çalışanlarının ihtiyaç duydukları aparatları üretiyorlar. Ürettikleri siperliklerin ardından, şimdi de sağlıkçıların olmazsa olmazı ağız ve yüz maskelerinin uzun süreli kullanımını kolaylaştıracak bir aparat ürettiler.Üretilen 73 adet kulak koruyucu aparatı, Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdiresi Emel Karaca’ya teslim eden Okul Müdürü Okay Torun, "Her zaman olduğu gibi yine zor günlerde meslek liselerinin can siperane bir çalışma içerisinde ülkemize hizmet ediyor. Bizler de kendilerine destek amaçlı bu aparatlardan üretiyoruz." dedi.


Okul Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden Remzi Tevfik Yücel ise, günlük 30 adet kulak koruyucu aparat ürettiklerini, hastane personelinin yanı sıra aile sağlık merkezleri için de üretim yapmayı planladıklarını söyledi.

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