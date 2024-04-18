Maskeleri bir kez daha düştü! ‘Istakoz’ diye tepinenler Uğur Dündar'a suspus

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ile Ali İhsan Karahasanoğlu Manşetlerin Dili programında gündemi değerlendirdi.

Karahasanoğlu, CHP'ye yakın medyanın iki yüzlülüğüne dikkat çekti.

İki yakın arkadaş aynı kadınla gayr-i meşru ilişki! Tek satır yer yok

Metin Akpınar'ın gayr-i meşru ilişkisinden doğan kızının ablasının da Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddiası gündemdeki yerini korurken; Sözcü, Karar, Cumhuriyet ve Birgün gibi gazeteler iddiaya bir satır bile yer veremedi.

Karahasanoğlu, şu eleştirileri yöneltti:

Istakozu yazıyorsunuz köşelerde, yazın. Kimsenin itiraz ettiği yok. Dindar insan itiraz etmez. Akif Beki, ıstakozu yaz. Bir kelime de Uğur Dündar'ı yazmak bu kadar mı zor?

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Cumhuriyet gazetesi; 'Sizin aklınız fikriniz bel altında ya, tiyatrodan, müzik gösterileri üzerinden vay efendim göğüs dekoltesi açık diyorsunuz' eleştirisi yapıyor. Büyük araştırmacı gazeteci Uğur Dündar ile tiyatrocu, 'sanat, sanat, sanat' diyen Metin Akpınar hakkında bir satır yazabildiniz mi?