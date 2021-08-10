Maskeler indi... Ekşi Sözlük'ün açtığı başlığın perde arkasında ne var?

Türkiye düşmanlarının ve terör yandaşlarının buluşma noktası olan Ekşi Sözlük'te skandal bir başlık açıldı.

AK Parti iktidarına karşı ayaklanma çağrısı yaparak halkı galeyana getirmeye çalışan Ekşi Sözlük soytarıları "Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor?" başlığı altında rezil yorumlarda bulundu.

Toplumun temeline kin ve nefret tohumları eken Ekşi Sözlük'ün bu skandal başlığı Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde masaya yatırıldı.

Eksi Sözlük provokatörlerinin asıl dertlerinin düşünce ve ifade özgürlüğü olmadığını belirten Ali İhsan Karahasanoğlu, atılan başlığın perde arkasını açıkladı.

İslam'a, Kur'an-ı Kerim'e, Hz. peygambere düşünce özgürlüğü adı altında hakaret eden bu güruhun söz konusu Mustafa Kemal olunca en ufak eleştiriye dahi tahammül edemediğini dile getiren Karahasanoğlu, "Burada gerçek yüzleri ortaya çıkıyor" dedi.

CHP yandaşı sözde gazeteci özde provokatör Can Ataklı'nın "AK Parti'nin gitmesi için çok büyük yangınlar veya çok büyük bir askeri başarısızlık olması lazım" şeklindeki skandal sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, bu kokuşmuş zihniyetin AK Parti'den kurtulmak için askeri başarısızlık da dahil olmak üzere her türlü felaketi göze aldıklarını söyledi.