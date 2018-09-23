Maskeler düştü! CHP Mustafa Kemal'e savaş açtı

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, kaleme aldığı “CHP’nin Atatürk’le savaşı” başlıklı yazısında CHP’nin Mustafa Kemal’i büyük bir istismar ve takiyye aracı olarak kullandığını söyleyerek yaşanmış olaylardan örnekler sıraladı.

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Boş laf, dedikodu, iddia ya da yorum bekleyenler yanılır. Kayıtlara geçmiş, yaşanmış olaylardan bahsedeceğim. Olgularla algıların ne kadar farklı olduğunu ortaya koymaya çalışacağım. CHP ve Atatürk söz konusu olduğunda, ne kadar büyük bir istismar ve takıyye ile karşı karşıya bulunduğumuzun altını çizeceğim…

Son günlerde CHP’nin İş Bankası’ndaki yönetim kurulu üyelikleri tartışılıyor. CHP ise, bunun Atatürk’ün vasiyetinin gereği olduğunu söylüyor. Hatta daha da ileri gidip, “Vasiyete sahip çıktığı için Atatürk düşmanlarının CHP’ye saldırdıklarını” iddia ediyor.

Oysa, Atatürk’ün o vasiyetini ayaklar altına alan bir CHPvar karşımızda. Üstelik. CHP bu yüzden mahkemeye bile verildi.

Biliyorsunuz, Atatürk’ün vasiyetinde İş Bankası’ndaki hisselerinin gelirinin Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu arasında yarı yarıya paylaştırılması öngörülüyor. CHP ise, 2000 Yılı’nda “olmaz” dedi. Atatürk’ün Vasiyetnamesindeki bu maddeye karşı savaş açtı. TTK ve TDK’nın hakkı olan parayı ödemedi.

Konu mahkemeye taşındı…

TTK, Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne, TDK ise Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Bu kurumlar, Atatürk’ün vasiyetinde kendilerine ait olduğunun altı çizilen trilyonlarca lira parayı, CHP’den ancak mahkeme yoluyla alabildiler.

2004 Yılında davayı kazandılar. Karar 2006 Yılında kesinleşti. Atatürk’ün bu kurumlara bıraktığı para, CHP’den ancak yargı kararı ile tahsil edilebildi.

Şimdi sormak istiyorum:

Bu mudur Atatürk’ün vasiyetine sahip çıkmak? Bu mudur Atatürkçülük? Böyle takıyye olur mu?

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Devam edelim isterseniz…

Atatürk, Türk Tarih Kurumu’nu kurduğu zaman amblemi Selçuklu Kartalı idi. Bu sembol bizzat Mustafa Kemal tarafından belirlendi. Yıllarca da bu amblem kullanıldı.

1945’de CHP iktidarı döneminde TTK’nın amblemi değiştirildi. Atatürk’ün belirlediği amblem bir kenara atıldı. Selçuklu Kartalının yerine Hitit Kartalı konuldu.

1994 Yılı’na gelindiğinde TTK Başkanı Yusuf Halaçoğlu durumun farkına vardı. Hitit Kartalınıkaldırıp, yerine yeniden Selçuklu Kartalını koydu. Atatürk’ün mirasına sahip çıktı.

Sırf bu yüzden soruşturmaya tabi tutuldu biliyor musunuz? Ama bu soruşturmadan herhangi bir sonuç çıkmadı.

İşte CHP’nin Atatürkçülüğü budur!

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Çok fazla uzatmayalım, bir örnek daha verip bitirelim…

Atatürk, Türkiye İş Bankası’ndaki hisselerinin gelirlerini Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’na bıraktı. Denetimini de CHP’ye verdi, bu doğru.

Ancak, onlara başka bir hedef daha gösterdi. 1936’da TBMM’de yaptığı konuşmada, “Bu kurumları birer akademi olarak görmek istiyorum” dedi.

Bu konuda başta CHP’liler olmak üzere bütün parlamentoya önemli bir vasiyette bulundu.

Ne yaptı CHP bu konuda?..

Kılını kıpırdattı mı? Herhangi bir adım attı mı? Bir kere olsun konuyu gündeme getirdi mi? Türkiye İş Bankası’ndaki yönetim kurulu üyeliklerini korumak için gösterdiği çabanın binde birini sergiledi mi?

Tabi ki hayır!

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Gelelim bugüne…

Atatürk’ün kurduğu CHP, yaklaşan yerel seçimler öncesi PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP ile örtülü ittifak hesapları yapıyor. Parti içinden sık sık “Seçimde HDP ile kol kola hareket edilmesi gerektiği” yönünde açıklamalar geliyor. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti bölmek-parçalamak isteyenlerle beraber hareket ediliyor.

Bunlar, örnekler içinden sadece birkaçı. Daha onlarca örnek verilebilir.

Karşımızda bugün Atatürk’ten alabildiğine uzaklaşmış, onun çizdiği yoldan çıkmış bir CHP var. Buna rağmen, sürekli olarak Atatürk istismarı yapıyor.

Kimse kusura bakmasın, ama CHP aslında Atatürkçülük maskesi takarak, Atatürk’le savaşıyor. Belgeler ve yaşanan gelişmelerle ortada zaten.