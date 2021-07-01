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Yaşam Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
Yaşam

Maske zorunluluğu kalkıyor mu?

Maske yasağı 1 Temmuz'da kalkacak mı? Koronavirüs nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilmişti. Milyonlarca kişinin gözü, kritik Kabine toplantısında. Peki, Maske takma zorunluluğu ne zaman bitiyor?

Yeniakit Publisher
2021-07-01 00:11:00 -
Maske zorunluluğu kalkıyor mu?

Maske takmama durumu için Kabine'den çıkacak karar bekleniyor. Kabine'de görüşülmesi beklenen konular arasında bulunan maske takma zorunluluğu gevşetilecek mi, kalkacak mı? İşte, detaylar...

Maske zorunluluğu kalkıyor mu?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla bitti.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatleri ile cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.

Buna göre, Türkiye genelinde 26 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 21 Haziran'da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda İçişleri Bakanlığının dün yayımladığı genelge ile 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen sona erecek.

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