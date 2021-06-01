Türkiye’de ilk korona vakası 2020 yılının mart ayında ortaya çıktı. İlk vakanın ardından milyonların yaşamı değişti. Ailelerden uzak kalınan, geniş aile buluşmalarından kendi kabuğumuza çekildiğimiz son bir yıllık sürecin ne zaman noktalanacağı merak konusu. Peki, salgın biter mi? Hayat ne zaman eskiye dönecek?

Maske yasağı ne zaman kalkar? Hayat ne zaman normale döner?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milyonların yüreklerine su serpen bir açıklama yaptı. Eski günlere dönüş için sinyaller veren Bakan Koca, “Eylül ayında normal hayata dönmek istiyoruz, toplumsal bağışıklık yakalandıktan sonra aşı olanlar maske takmayabilir. Aşı takviminde aksama olmazsa, toplumsal bağışıklık yaz aylarında yakalanacak ve Türkiye sonbaharda normal hayata dönecek'' dedi.

Bakan Koca, “Toplumsal bağışıklığın oluşması önemli. Aşılamayı da biz haziran, temmuz, ağustos ve aylül dahil olmak üzere yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. Sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir'' diye konuştu.