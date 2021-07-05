Kabine kararları ile “maske yasağı kalktı mı?” sorusu merak kazandı. Kabine Toplantısı'nın sona ermesi ile maske ile ilgili uygulanan yasağın kaldırılıp kaldırılmadığı araştırılıyor. Peki, Maske yasağı kalktı mı?

Maske yasağı kalktı mı?

1 Temmuz itibariyle başlayan ikinci normalleşme süreci kapsamında çeşitli kısıtlamalar da kaldırıldı. Son bulan yasaklar arasında maske şartı yer almadı konu hakkında Bakan Koca, '' Toplumsal bağışıklığın oluşmadığı dönemde maskeyi hala güvenlik çemberi içinde kullanmalıyız. En az yüzde 70 aşılama olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulacağımız dönem olur diye düşünüyorum.'' dedi.

Kademeli normalleşmenin üçüncü etabı 1 Temmuz itibariyle başladı. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile de yeni kararların açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından maske yasağı ile ilgili bir değişiklik olup olmadığı netleşecek.