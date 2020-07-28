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Aktüel

Maske uyarısında bulunan mağaza müdürünün darbedilmesi güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-07-28 16:58:23 -
Maske uyarısında bulunan mağaza müdürünün darbedilmesi güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde mağaza müdürünün, maske takması uyarısında bulunduğu müşteri tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasının müdürü Salih Ergün, içeriye maskesiz giren Yunus E'yi uyararak, maske takmasını istedi.

Yapılan uyarıya sinirlenen Yunus E, mağaza müdürü Ergün'e tepki gösterdi. Tartışmanın bir anda büyümesi üzerine ikili arasında arbede yaşandı.

Mağazadaki diğer müşterilerin ayırdığı kavgada yaralanan Ergün, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aldığı darbeler sonucu kaşı ve dudağı patlayan Ergün, Yunus E'den şikayetçi oldu. İhbar üzerine gözaltına alınan Yunus E. emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Salih Ergün, AA muhabirine, devletin aldığı karar gereği müşterileri uyarmak mecburiyetinde olduğunu ve maske takmayan bir müşteriyi uyardığı için böyle bir saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Gerekli yerlere müracaat ettiğini belirten Ergün, avukatının sürecin sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağını vurguladı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Salih Ergün'ün darbedilme anı yer alıyor.

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